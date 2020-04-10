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驚見6萬年前「海底森林」！科學家興奮帶回100個菌種：可望開發新藥

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（圖／CNN）

▲古木上的細菌，很多都是尚未被發現的新品種。（圖／翻攝自YouTube／CNN）

圖文／CTWANT

美國科學家在阿拉巴馬州海灣水面下，發現一座保存完好的上古海底森林，探險隊在2019年展開水下遠征，帶回一截古木做研究，並在當中發現不少新菌種，有可能成為人類開發新藥品的希望。

根據《CNN》報導，美國東北大學和猶他大學的科學家及國家海洋和大氣管理局（NOAA）共同合作，對這片剛發現的「新大陸」中，可能蘊含的醫學與生物技術感到興奮，希望早日研究出其中所隱藏的強大奧秘。這座海底森林遺跡，沈睡在水下約18.3公尺處。科學家推測，在距今大約6萬年前，這片森林原本生長在陸地上，之後樹木枯倒、遭沉積物覆蓋保護、再被升高的海水淹沒，直到2004年的伊凡颶風掃過海床、帶起沉積物，才讓這片珍貴的遠古寶藏重新出現在世人眼前。

採集到的古木因為被沉積物覆蓋，長久以來都保存在與氧氣隔絕的環境下，沒有遭到外力破壞保存的非常好，連樹皮表面以及內在顏色都還能清楚辨識。研究團隊已從中取出300種生物，致力研究可將木材轉化為動物組織的船蛆（Shipworms又稱船蠹，生活在海裡，會破壞木材的一種貝類），並從中取得了100個菌種。

NOAA指出，研究重點在採集古木上的細菌，許多細菌都是尚未被發現的新品種，現在有12種菌種正在進行DNA檢測，評估是否能用於新藥的製作，目前發現已有一種以上的抗生素對治療寄生蟲感染有療效，目前正研究對止痛和癌症是否也有用，此外，也研究新菌種是否能用於製作造紙、紡織品、食品、動物飼料、精細化學品及可再生燃料的生產。

由於全球正受到新冠肺炎疫情影響，海底探索活動目前都已先暫停，但科學家團隊表示，會繼續研究已取得的菌種樣本，盡早發表研究成果。另外，研究團隊也正努力爭取無人潛水機（AUVs），打算拍攝製作3D視覺化圖像，把這神秘的遠古森林樣貌分享給全世界。

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