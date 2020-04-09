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口罩排隊人潮增4倍！藥師累癱嘆：超前部署，但裝備嚴重落後啊

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口罩新政策第一天，一個信封袋要塞進9片口罩，讓藥師累壞抱怨不已。（圖／翻攝自藥局大小事臉書）

▲口罩新政策第一天，一個信封袋要塞進9片口罩，讓藥師累壞抱怨不已。（圖／翻攝自藥局大小事臉書）

圖文／CTWANT

今天你去排隊了嗎？早上一出門就會立刻驚覺「滿滿都是排隊買口罩的人潮」，記者實地直擊新北市幾家藥局門口，早上8點半左右就排了長長的人龍，大約是平常人數的3~4倍，排法也各不相同，有些是從街頭排到街尾，沒有空間的就是繞著圈圈排隊，總之人就是多！多！多！

大家都是為了搶先購買關於口罩購買口罩，今天4/9是新政策上路的首日，而且解除單雙號限制，大人改成14天可買9片、小孩14天可10片，另外每個人可選擇買大人或小孩的口罩，大人的健保卡也可購買小孩口罩，昨天指揮官陳時中已經在記者會上「預告」：第一周會出現搶購人潮！果然預言成真，今天排隊人潮果然驚人！

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口罩排隊人潮相當驚人，早上8點左右已經排滿一整條街，是平常人數的3~4倍。（圖／張雅淳攝）

▲口罩排隊人潮相當驚人，早上8點左右已經排滿一整條街，是平常人數的3~4倍。

不過，指揮中心既然能預料排隊人潮變多，卻沒有針對藥局預先安排，就有不少藥師大吐苦水，抱怨要將9片口罩塞進本來的信封袋中，十分不容易！簡直就要花多出3倍的力氣與時間，讓他們累壞了！還怕數量會算錯，簡直就是超前部署、裝備落後！

一名藥師也私下透露，發送口罩真的是在「做功德」，他們明明是私人藥局，也不是公務員，但現在卻必須一直承受服務大眾的壓力，沒賺到一毛錢，然後還常常被責罵、多出很多時間包口罩，他大嘆「真的很希望這一切能停止！」

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