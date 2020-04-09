台北「小姐素質最優」酒店中鏢！確診女公關傳曾被帶出場　業者：衝擊很大

▲台北市傳出有酒店公關確診新冠肺炎，而該家酒店，傳出是台北號稱小姐素質最優，有名大亨都愛去的禮服店。（示意圖／資料照）

圖文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心昨（8）日公布新增3例新冠肺炎確診，晚間立刻有消息傳出，其中1例是台北市一間知名酒店的公關小姐，且疑似她在出現症狀前後，還繼續前往酒店上班，甚至還被帶出場吃飯，消息一出震驚北市酒店圈。

據《CTWANT》所掌握到的消息，該家傳出「中鏢」的酒店，是位於台北市中山區某間，號稱小姐全台北素質最優，有名大亨都愛去的禮服店。衛生局上門稽查感染源時，發現酒店內仍有不少客人，大家聽聞店內的女公關，疑似是新冠肺炎的確診患者，嚇得立刻鳥獸散。而目前該酒店內的所有小姐、少爺與相關工作人員，全都被要求進行居家隔離14天，防止疫情再擴散。

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▲台北市傳出有酒店公關確診新冠肺炎，引發當地酒店業人心惶惶。（示意圖／資料照）

而傳出被確診的該名酒店公關，傳出在被確診前後，就已經出現高燒、流鼻水等症狀，除了出沒酒店與客人互動，還曾在上班前，到過所屬的經紀公司；且上班期間還有被客人帶出場吃飯。由於該酒店旗下公關，背後的經紀公司至少橫跨北市10家以上的酒店，有相關業者表示，如果確診消息為真，恐怕會對北市酒店業，造成很大衝擊。

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