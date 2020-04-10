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紐西蘭通報僅2死　CNN解析3優勢「霸氣女總理搶快鎖國」救了性命

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▲▼紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

▲紐西蘭總理阿爾登積極抗疫，不敢有一點鬆懈。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

紐西蘭截至9日為止全國累計1239例新冠肺炎（COVID-19）確診，其中僅1例死亡。相較歐洲國家與美國，紐西蘭在抗疫方面交出好成績，CNN整理出關鍵原因，包括總理阿爾登（Jacinda Ardern）及早實施嚴格措施，另外，該國患者相對年輕，死亡率也自然較低。

CNN報導，紐西蘭連續4日報告的新冠肺炎確診數有所下降，截至9日，該國僅記錄1死，而在這些案例中，只有14人住院，317人已經康復。雖然紐西蘭10日通報國內第二起死亡，不過疫情相較其他國家還是比較沒那麼嚴重。

人口不到500萬的紐西蘭正在實施為期一個月的封鎖，目標不只是要抑制病毒，還要完全消滅疫情，至今，該國採取的種種措施看似成功。阿爾登9日表示，紐西蘭正走出困境，國人的努力代表這些計畫有在發揮效用。

至少有5597例確診、218死亡的丹麥已經宣布，如果病例數穩定，預計下周開始解除封鎖。然而，阿爾登並未就此鬆懈，她9日表示加強邊境限制措施，意味所有入境者都要在指定場所隔離14天，不能選擇居家隔離；且這項規定只適用於紐西蘭人，外國公民自3月20日來就被禁止入境。

▲▼疫情爆發後，紐西蘭街頭許多民眾也戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情爆發後，紐西蘭街頭許多民眾戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

阿爾登告訴國人，眾人過去付出巨大的努力，「你們一起做出決定，我們可以共同保護彼此，你們做到了，你們拯救了性命。但正如我所說的，（抗疫）將會是一場馬拉松。」

美媒觀察到，紐西蘭擁有三大關鍵優勢，其中包括地理位置與時間。回到2月28日，該國報告首起確診，距離美國通報第一例確診已過了一個多月，該國直到3月29日出現首起死亡病例。

奧塔哥大學（Otago University）公共衛生系教授貝克（Michael Baker）認為，紐西蘭擁有比較多的時間思考如何應對疫情，也能從中國的經驗中學習。他平時負責給予政府有關疫情的建議。

不過貝克強調，真正的關鍵還是在於結合良好的科學資源與領導能力；紐西蘭已進行至少5萬1165次病毒檢驗。對於有著頂尖資源的英國與美國，表現卻不如紐西蘭，他感到失望，全球都發現疫情將要來襲，就像一場緩慢移動的海嘯，病毒的特徵也沒有改變，抗疫成果卻不如他想像。

▲▼紐西蘭進入封鎖期間，民眾在窗台擺上泰迪熊，藉此提振士氣。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭進入封鎖期間，民眾在窗台擺上泰迪熊，藉此提振士氣。（圖／達志影像／美聯社）

奧克蘭大學（Auckland University）微生物學家威爾斯（Siouxsie Wiles）說，紐西蘭的優勢還包括地理位置，距離多數國家都較遠，往來的航班數也比較少。阿爾登9日也明確認知到這些因素成為抗疫的優勢。

威爾斯發現，比起英國首相強生（Boris Johnson）曾警告民眾準備失去摯愛，阿爾登則強調她重視每一個人，而且她在乎的不僅是經濟。

阿爾登3月14日宣布，任何入境者都要自我隔離14天；當時該國報告6起病例，這項舉措也是全球最嚴格的邊境限制措施之一。直到3月19日，阿爾登禁止外籍人士入境，接著於3月23日說明將進入封鎖，當時都還未發生死亡病例。威爾斯認為，與其他國家比較，該國重症床位不足，這也是為何總理需要快速反應。

至於為何紐西蘭死亡病例數截至9日只有1例（10日為累計2例），原因在於該國患者相對年輕，20到29歲患者占比略低於25%，30到39歲患者則占15%。年輕的紐西蘭人感染病毒途徑則多透過旅行，超過40%病例都與海外旅行有關，阿爾登宣布邊界措施後，許多人就趕緊回國。

紐西蘭是否能一直保持抗疫模範，貝克與威爾斯都認為，現階段還不是高興的時候。阿爾登也表示，她現在不打算提早解除封鎖禁令，且還有可能延長期限，因為若是太快鬆懈，紐西蘭就會在防疫方面倒退。

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