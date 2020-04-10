　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防疫期間還敢惡搞消防隊　社區保全謊報「失火了」遭罰3000元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市日前有某社區保全謊報火警，遭罰3000元罰鍰。（圖／消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

消防人員位處救災、救護第一線，加上近期擔任防疫工作，消防局每天接獲約900通報案電話，相當辛苦。但日前台中市有民眾撥打119，向消防局通報其社區已失火，消防人員緊急趕赴現場搶救，豈料到場後沒看見任何火花，追查之下，竟是該社區的值班保全胡亂報案，消防局以違反消防法第36條規定，將該保全處以3000元罰鍰。

台中市政府消防局救災救護指揮中心（119），於2月16日接獲民眾報案，指有火警案件發生，當時該民眾於電話中表示「你好，我們這邊是某某某」，119回覆「麻煩您跟我說地址好嗎？」，民眾回「地址喔…是…我不曉得，你查一下好不好？這邊失火了」，119驚回「失火了！」，隨後該民眾馬上將電話掛斷，讓接線的消防人員錯愕無比。

不過，為求謹慎，119指揮中心依照來電號碼所顯示的地址，指派轄區及鄰近消防分隊出勤救災，當消防人員到達該指時，卻發現現場沒有任何火煙情形，也沒發生其他緊急事件。經調查報案電話來源，發現來源為該地址的社區管理室。

消防人員詢問當時值班保全，該保全辯稱未撥打119，且在消防人員到場前20分鐘就已離開社區管理室，但消防人員發現他說詞反覆疑精神狀況不佳，經取得社區主委同意，調閱監視器畫面，發現與保全所述不符，最後保全坦承謊報火警，消防局依違反消防法，開罰3000元罰鍰。

消防局長曾進財表示，消防局平均每日約受理14件火災案件、343件緊急救護、2件災害搶救案件（如車禍救助、墜樓）、61件為民服務，每日總進線電話量約900件，相當忙碌。119電話是提供民眾於發生緊急案件時求助使用，謊報火警案件，不僅浪費救災資源，且當有其他災害或緊急救護案件發生時，可能嚴重影響人力調度及搶救時效，十分不可取。

曾進財說，時值嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，消防資源隨時處於備戰狀態以因應疫情，目前接報119救護案件，須詢問是否有發燒或出現疑似感染症狀，並詢問病人之旅遊史、職業別、接觸史及周遭人員是否有類似症狀，對有發燒、呼吸道症狀等病人，派遣適當救護人員前往，對單一案件需花費更多的時間，因此呼籲民眾珍惜消防救災救護資源，讓真正有需求市民獲得最佳救援服務。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

1個月內全台28人被毒死！咖啡包摻「PMMA」致死率近百分百　檢：這已是毒藥

惡男行車糾紛持鋁棒狂砸車窗10多下「破一小洞」　網譏：沒吃飯？

酒店、舞廳即起停業！盧秀燕開先例加碼：這些娛樂場所全採「實名制進場」

ET快訊
新冠肺炎超狡詐！研究至少變異3型　「B型最毒」中英德法全同一
300天燒不停「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症！釣出一票
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

口罩開單喊價：三盒特價1000！　16人急匯款給「藍可欣」才知遭詐

陳菊戰名嘴再添敗！不滿謝寒冰批高雄氣爆「騙」災民⋯求償300萬敗訴

直擊／酒「館」免停業...高調紓困：大班帶客賺高佣金　PO文老闆下場曝！

原能會研究員「驗收放水」　圖利廠商108萬元！貪污罪起訴

直擊／金芭黎續營業…逆天長腿小姐「這邊沒罩」　看到媒體驚喊：不要拍～

花蓮男用餐到一半…突遭4黑衣惡煞闖入「持刀狂砍10秒」！警方調查中

防疫期間還敢惡搞消防隊　社區保全謊報「失火了」遭罰3000元

網路瘋傳「確診破5千」　簡體字「破功」...疑為境外帳號

太平翻車父子離奇雙亡！檢警「1關鍵」揭真相　身後事令人鼻酸

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

口罩開單喊價：三盒特價1000！　16人急匯款給「藍可欣」才知遭詐

陳菊戰名嘴再添敗！不滿謝寒冰批高雄氣爆「騙」災民⋯求償300萬敗訴

直擊／酒「館」免停業...高調紓困：大班帶客賺高佣金　PO文老闆下場曝！

原能會研究員「驗收放水」　圖利廠商108萬元！貪污罪起訴

直擊／金芭黎續營業…逆天長腿小姐「這邊沒罩」　看到媒體驚喊：不要拍～

花蓮男用餐到一半…突遭4黑衣惡煞闖入「持刀狂砍10秒」！警方調查中

防疫期間還敢惡搞消防隊　社區保全謊報「失火了」遭罰3000元

網路瘋傳「確診破5千」　簡體字「破功」...疑為境外帳號

太平翻車父子離奇雙亡！檢警「1關鍵」揭真相　身後事令人鼻酸

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

「400次咖啡」潮流從他開始的！夯爆全球連紐約時報也採訪

譚德塞指台灣種族歧視網狂轟？沈富雄：之前沒人理我們

用3D列印挺醫護　社群集結民間力量印防疫面罩配件

【黃寶慧】全球唯一獨家專訪／WHO譚德塞惹眾怒　安倍特別顧問:台灣防疫世界NO.1

柴柴「舉手拜拜」過馬路！後腿快走　網看呆：出來選里長？

生活過不下！謝忻餓肚子工作　登《飢餓》賺銀兩

小獅子一隻接一隻過馬路！　林務員驚奇「最多看過3隻」

口罩開單喊價：三盒特價1000！　16人急匯款給「藍可欣」才知遭詐

石門水庫存水剩42%！水情也吃緊　鄭文燦視察盼梅雨季快點來

中職二軍／周磊被強襲球擊中　中信兄弟10比6逆轉富邦

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

快訊／高雄火車、水泥車互撞！釀4傷　

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

羅東工地挖出蠟化女屍　死1個月

盜圖「確診女公關」本尊是網紅　帳單流出業者喊告

老司機「拆解帳酒店單」讓你一次搞懂

酒店照常營業！老司機揭開真相：小姐集中在「這」層

確診酒店女公關不是她！　本尊氣炸：盜圖還得病

大陸網軍臥底反串怒譙譚德塞幕後關鍵曝！

全台酒店一夜熄燈！黃創夏笑讚確診女公關

高雄「金芭黎」沒停業…晚上一堆逆天長腿還在陪酒

高雄「水泥車、火車」事故！撞擊畫面曝光

更多熱門

相關新聞

國際熱氣球嘉年華延期

國際熱氣球嘉年華延期

新冠肺炎疫情延燒，台灣觀光產業大受影響，其中台東最盛大的國際熱氣球嘉年華活動，將延期至7月11日開幕，雖然延期開幕天數不縮水仍維持51日，但台東縣政府所邀請的外國造型球，有8顆歐美地區的造型球確定取消來台參與活動。

人流管制　鹿港天后宮列8大重點

人流管制　鹿港天后宮列8大重點

葡萄王3月營收月增10.38%　創首季新高紀錄

葡萄王3月營收月增10.38%　創首季新高紀錄

營收減少15%企業水電費打九折　經長：每月上限近11萬元免申請

營收減少15%企業水電費打九折　經長：每月上限近11萬元免申請

網傳確診破5千　簡體字露餡「境外帳號」

網傳確診破5千　簡體字露餡「境外帳號」

關鍵字：

新冠肺炎消防局謊報

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面