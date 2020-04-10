防疫期間還敢惡搞消防隊　社區保全謊報「失火了」遭罰3000元

▲台中市日前有某社區保全謊報火警，遭罰3000元罰鍰。（圖／消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

消防人員位處救災、救護第一線，加上近期擔任防疫工作，消防局每天接獲約900通報案電話，相當辛苦。但日前台中市有民眾撥打119，向消防局通報其社區已失火，消防人員緊急趕赴現場搶救，豈料到場後沒看見任何火花，追查之下，竟是該社區的值班保全胡亂報案，消防局以違反消防法第36條規定，將該保全處以3000元罰鍰。

台中市政府消防局救災救護指揮中心（119），於2月16日接獲民眾報案，指有火警案件發生，當時該民眾於電話中表示「你好，我們這邊是某某某」，119回覆「麻煩您跟我說地址好嗎？」，民眾回「地址喔…是…我不曉得，你查一下好不好？這邊失火了」，119驚回「失火了！」，隨後該民眾馬上將電話掛斷，讓接線的消防人員錯愕無比。

不過，為求謹慎，119指揮中心依照來電號碼所顯示的地址，指派轄區及鄰近消防分隊出勤救災，當消防人員到達該指時，卻發現現場沒有任何火煙情形，也沒發生其他緊急事件。經調查報案電話來源，發現來源為該地址的社區管理室。

消防人員詢問當時值班保全，該保全辯稱未撥打119，且在消防人員到場前20分鐘就已離開社區管理室，但消防人員發現他說詞反覆疑精神狀況不佳，經取得社區主委同意，調閱監視器畫面，發現與保全所述不符，最後保全坦承謊報火警，消防局依違反消防法，開罰3000元罰鍰。

消防局長曾進財表示，消防局平均每日約受理14件火災案件、343件緊急救護、2件災害搶救案件（如車禍救助、墜樓）、61件為民服務，每日總進線電話量約900件，相當忙碌。119電話是提供民眾於發生緊急案件時求助使用，謊報火警案件，不僅浪費救災資源，且當有其他災害或緊急救護案件發生時，可能嚴重影響人力調度及搶救時效，十分不可取。

曾進財說，時值嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，消防資源隨時處於備戰狀態以因應疫情，目前接報119救護案件，須詢問是否有發燒或出現疑似感染症狀，並詢問病人之旅遊史、職業別、接觸史及周遭人員是否有類似症狀，對有發燒、呼吸道症狀等病人，派遣適當救護人員前往，對單一案件需花費更多的時間，因此呼籲民眾珍惜消防救災救護資源，讓真正有需求市民獲得最佳救援服務。

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