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自誇手段到位...男大生「火燒、掏腸」虐殺80貓！還販賣影片：保證會興奮

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記者蔡儀潔／綜合報導

山東淄博近日驚傳虐貓案！山東理工大學大四范姓學生在貓還存活的情況下，用剝皮、掏腸、火燒、電擊等殘忍的方式虐待，並拍攝影片通過社交平台宣傳販賣，冷血行為令人髮指。面對全網撻伐，他本人9日在微博公開致歉，稱「懇請大家相信我，給我一次改過的機會」，然而網友並不買單。

▲▼男大生虐貓。（圖／翻攝自秒拍、微博）

▲男大生放火燒貓，貓咪痛苦的掙扎。（圖／翻攝自七環視頻）

綜合陸媒報導，有網友近日爆料，稱范姓男學生透過微博帳號「天驍的小貓咪321」，製作買賣虐貓影片，其手段極其殘忍，僅2個月就虐殺80隻貓咪。畫面中可以看到，貓咪慘遭剝皮、電擊，甚至遭受掏腸、拔舌、挖眼等酷刑，場面十分殘忍。

據了解，受害貓多數是山東理工大學的流浪貓，范姓男大生透過加入當地領養群組等方式，發現「貨源」後佯裝成愛貓人士領養，再帶回家虐殺。他曾揚言自己手段「到位」，保證影片看客興奮不已。

▼男大生在網路平台宣傳販賣虐貓影片。（圖／翻攝自微博）

▲▼男大生虐貓。（圖／翻攝自秒拍、微博）

山東理工大學數學與統計學院工作人員證實事主確為該校學生，並指已就虐貓一事完成調查。校方隨後發佈通報，稱高度重視事件，已對該學生進行嚴肅批評教育，對此事造成的不良影響向廣大網友致歉，將依法依規嚴肅處理。

殘忍的行徑曝光後，引起全網撻伐。范姓男大生9日公開致歉，稱感到「無地自容，深深懊悔」，誠心接受網友的譴責和學校的批評教育，也願意承擔由此不良行為所帶來的一切後果，「懇請大家相信我，給我一次改過的機會。」

▼致歉書全文。（圖／翻攝自微博）

▲▼男大生虐貓。（圖／翻攝自秒拍、微博）

不過網友對此份致歉書並不買單，紛紛斥責「不是因為網友全都在罵你，讓你覺得這件事鬧大了，你畢業證可能拿不了了你才道歉的嗎？」、「你沒後悔做錯事，你只是後悔事情鬧大了」、「我這樣對你然後我也發一篇微博說對不起 可以嗎」、「只是批評教育？學校果然是好手段」。

▲▼男大生虐貓。（圖／翻攝自秒拍、微博）

▲男大生怒嗆指責。（圖／翻攝自秒拍、微博）

還有網友公佈私訊圖，在向范姓男大生發送「賺那點錢至於嗎」等指責言論後，竟收到「關你X事」、「你想死是不是」的回覆。此事再度引爆網友眾怒，「這種人才不會真心悔改，他只擔心自己的前程罷了，風頭過了照樣開號重操舊業」。

▼可憐的貓咪慘遭毒手。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼男大生虐貓。（圖／翻攝自秒拍、微博）

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