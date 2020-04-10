▲校園防疫再升級， 嘉市小一新生報到採多元管道 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市將於4月17日及18日辦理109學年度國小一年級新生報到(登記)作業，因應新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，為減少人口群聚，降低感染風險，嘉義市提供更便利及多元的新生報到方式，家長除可於報到日至學區內學校現場報到外，亦可透過紙本郵寄方式或委由學校在校生(如新生之兄姐)代為報到等多元彈性措施。



市長黃敏惠表示，校園為群聚場所，校園防疫工作需要大家一起合作，提醒新生家長如需親自入校辦理報到作業時，儘量避開尖峰時段並配合學校相關防疫工作。市府超前部署做好所有的防疫工作，努力堅守住校園防疫的每一道防線，絕不能因疫情而影響孩子的學習，且唯有盡力將防疫工作做好滴水不漏，才能守護市民的健康。



教育處長林立生表示，今年小一新生報到日訂於4月17日及18日，亦是總量管制學校新生登記日，新生入學通知單於4月10日由里幹事協助發送，提醒家長務必留意報到相關期程，如未收到入學通知單亦可直接備妥相關資料向學區學校辦理報到或登記作業，如有任何問題，亦請家長得先電洽學區學校詢問，以維護學生權益。

嘉義市國小總量管制學校包含興嘉、文雅、港坪及嘉大附小，家長須備齊學區學校通知申請登記相關資料(入學登記單、戶口名簿正本及影本1份及順位審查證明文件等表件)，於登記日親自至學區內學校辦理登記，或委由在校生於4月17日將登記資料帶至學校代為提出申請。

如欲申請入學為非總量管制學校之新生，家長得於報到日備齊學區學校通知申請入學相關資料(入學報到單、戶口名簿正本及影本1份及相關調查表等表件)親自或委由在校生至學區學校辦理報到。家長亦可備妥入學資料(入學報到單、戶籍謄本及相關學校調查表等表件)於報到日前以郵寄掛號方式寄送至學區學校辦理報到作業。

►有75%酒精，必備必買必囤！！