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有症狀沒得驗！美前線醫護成潛在傳播者　一篩驚現700人確診

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▲▼紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

▲ 紐約布魯克林一間醫療中心醫護人員將死者推出院外。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國累計43萬人感染新冠肺炎（COVID-19），其中1.4萬人死亡，為全球疫情最嚴重的國家，醫療資源緊繃，前線醫療人員工作壓力大，許多人出現疑似症狀卻無法篩檢，反而可能成為潛在的病毒傳播者。

重災區紐約市一名加護病房護士在出現疑似症狀後持續值勤3天，卻無法接受篩檢。喬治亞州一名護士曾治療一名死於新冠肺炎的患者，同樣被拒絕篩檢。密西根州一家醫院是少數廣泛為醫護人員進行檢測的醫院之一，發現有多達700名醫護染疫，佔所有受檢人數的1/4。

13名護士及2名醫生接受《路透社》訪問透露，疫情在美國大流行超過一個月，他們效力的醫院檢測量依舊不足。許多醫護人員在治療病人的同時也出現輕微症狀，多數醫院仍僅對症狀嚴重者進行檢測。專家指出，醫護可能在不知道自己染疫的狀況下傳染給病患、同事或家人。

紐約西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）一名護士3月底出現噁心想吐、胃部不適及低燒，但不符合篩檢條件，也必須繼續上班，因為她的體溫37.9度，正好低於疾病管制與預防中心（CDC）要求醫護返家休息的體溫標準。她只好前往私人診所接受篩檢，結果呈陽性。

▲▼紐約救護人員將患者送醫,新冠病毒,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ 多家醫院面臨人手及資源短缺。（圖／路透）

美國衛生及公共服務部（HHS）6日公布針對323家醫院的調查結果顯示，由於人手不足，這些醫院無法對工作人員和患者進行有效的篩檢。

美國食品藥品監督管理局（FDA）3月允許各州自行批准檢測，避免聯邦監管機構延誤，同時批准首個由分子診斷公司賽飛（Cepheid）製造的快速診斷檢驗，號稱可在45分鐘內檢測出病毒，無需將樣本送到外部實驗室。

由於醫院床位增加，部分醫院近日宣布，將對更多員工進行檢測，但各州做法不一。經營紐約市11家公立醫院的紐約市健康醫療總局（NYC Health + Hospitals）上周表示，22日前可對所有員工進行檢測。但喬治亞州一名曾治療瀕死病人的護士卻無法接受篩檢，因為該州衛生部門優先對得來速篩檢所工作人員進行檢測，且需經過醫生評估及引介。

CDC建議，醫療機構應該優先對住院病人和有症狀的醫護進行檢測，尤其是出現發燒、咳嗽和呼吸短促者。CDC網站指出，所有醫療工作者都該在資源允許的狀況下接受檢測。

▲▼大批紐約民眾聚集在一起，等著看美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）抵達。（圖／路透）

▲ 美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）抵達紐約。（圖／路透）

密西根州是建立快速檢測系統的領頭羊，首席臨床官穆恩卡拉（Adnan Munkarah）6日表示，自3月12日以來，亨利福特醫院（Henry Ford Hospital）2500多名已受檢的員工中，有超過700人確診，佔整體員工的2%。但首輪檢測陽性比例相當高，代表進一步檢測可能發現更多病例。

快速檢測系統被廣泛應用以前，該讓有輕微症狀的員工接受篩檢並返家等待結果，還是讓有輕微症狀但必須的人員持續工作，以應付不斷湧入的病患，也讓醫院面臨兩難。

幾名醫護人員向《路透社》表示，對所有醫院員工進行快篩，可能會發現無症狀的感染者，導致大量員工無法工作，但這將保護他們的同事、病患和家人。

另一方面，CDC過去呼籲，曾接觸確診或疑似個案的醫護人員應留在家中14天。但由於醫療人力吃緊，CDC主任芮斐德（Robert Redfield）8日在白宮防疫記者會上宣布新的指導方針，要求必要部門的醫護人員接觸確診或疑似個案後若無症狀，可以返回工作崗位，但上班前需量體溫，還需配戴口罩、保持社教距離。

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