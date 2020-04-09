　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國航母「卡爾文森號」重新下水　結束14個月維修工程

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲卡爾文森號（USS Carl Vinson）。（圖／取自美國海軍官網）

▲卡爾文森號（USS Carl Vinson）。（圖／取自美國海軍官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）的三號艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）離開乾塢，結束了14個月的維修工程重返水面，而項目負責人邁克·艾爾比（Mike Irby）表示，因為船軸、船舵和軸承的材料嚴重不足，再加上船舵的舵孔，和支桿都需要維修，導致比預計的時間要晚21天。

根據Defence-Blog報導，卡爾文森號是在6日時離開普吉特海軍船塢（Puget Sound Naval Shipyard），維修後無論是艦上的電氣系統、船舵、船軸、變速箱、防護力、戰鬥系統還有生活空間都一併升級。值得一提的是，艦上曾傳出有確診的病例，而卡爾文森號能順利回到水面讓太平洋艦隊又充滿了希望。

據報導，普吉特海軍船塢的指揮官戴安娜·沃爾夫森上尉表示，「當我們所有人看到新聞，新冠肺炎正在肆虐我們國家和海軍時，團隊仍然集中精力於工作上，讓這艘航母重返水面，儘管我們都知道其中的風險」。據悉，目前碼頭完成剩下的維護工作後，將一併通過一系列的檢測後再重新執行部署任務。

美軍目前已經有4艘航母出現新冠確診病例，分別是雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）以及卡爾文森號，而這4艘航母均隸屬於太平洋艦隊，這也意味著，美軍今年上半年計劃部署在太平洋的航母全都有確診病例，其中又以羅斯福號的疫情最嚴重，約有300名水兵檢測呈陽性。

ET快訊
東方衛視記者出身雲林！31歲成「首位華人白宮記者」…學歷背景
陳時中霸氣回嗆譚德塞：與其罵台灣　不如向我們好好學習
愛爾蘭男「3/17越南入境台灣」！陳屍台北市農園旁山壁
台師大2例確診！　「全校停課」採遠距授課
快訊／台師大再一例！　案322「同寢室室友」確診染疫
傳台北酒店女公關確診！　指揮中心：全國酒店和舞廳，即起停止營
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美國航母「卡爾文森號」重新下水　結束14個月維修工程

美軍仁慈號醫療船也淪陷！　工作人員確診隔離中

中美台海頻較勁　楊泰順：衝突對美代價高「航母難敵中國導彈」

「海山鷹」教練機助攻　解放軍海軍培訓300米彈射起飛能力

美國允許奇異出售引擎給中國商飛　用於C919客機

戴高樂航母男女兵「只能混浴」　群聚感染立刻就40人染疫

法國航母「戴高樂號」爆發新冠肺炎疫情　約40人出現症狀

航艦還是驅逐艦？　「美艦羅斯福號」2艘傻傻分不清

15分鐘錄音檔曝！美海軍代理部長批艦長「天真愚蠢」...士兵怒回嗆：在講什麼鬼話

美第4艘航母淪陷！尼米茲號驚傳1船員染疫

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

美國航母「卡爾文森號」重新下水　結束14個月維修工程

美軍仁慈號醫療船也淪陷！　工作人員確診隔離中

中美台海頻較勁　楊泰順：衝突對美代價高「航母難敵中國導彈」

「海山鷹」教練機助攻　解放軍海軍培訓300米彈射起飛能力

美國允許奇異出售引擎給中國商飛　用於C919客機

戴高樂航母男女兵「只能混浴」　群聚感染立刻就40人染疫

法國航母「戴高樂號」爆發新冠肺炎疫情　約40人出現症狀

航艦還是驅逐艦？　「美艦羅斯福號」2艘傻傻分不清

15分鐘錄音檔曝！美海軍代理部長批艦長「天真愚蠢」...士兵怒回嗆：在講什麼鬼話

美第4艘航母淪陷！尼米茲號驚傳1船員染疫

陸教育部暫停陸生赴台就讀：先解決返台就讀受阻問題！

饗食天堂可以外帶了！單身獨享餐盒300元有找　超夯10大美食在家一次吃

海外僑胞需160萬片口罩？　僑委會改口：數字不排除再調降

轉子引擎重生！馬自達MX-30「增程版」靠它可提升一倍續航力

民眾怕染疫不敢捐血⋯莊人祥籲民眾安心：國外返台者28天都不能捐

比爾蓋茲預測「疫情2021秋季才結束」！　關鍵在疫苗

新竹居家檢疫情侶檔「悶壞了」...相約桃園吃牛排！拒透露搭乘交通工具

力行防疫社交距離　黃偉哲以視訊方式出席行政院會

案379證實是北部酒店女公關！疫調稱生活單純？　陳時中解釋了

快訊／全台大學首例！台師大新增第2例確診「宣佈全校停課」

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

軍武熱門新聞

戴高樂航母男女兵只能混浴　原因曝光

美允奇異出售引擎給中國商飛

海山鷹助攻　訓練300米彈射能力

2艘「美艦羅斯福號」傻傻分不清

中美台海較勁　楊泰順：衝突對美代價高

美海軍代理部長諷艦長「天真愚蠢」士兵怒回嗆

仁慈號淪陷　工作人員確診隔離中

美國海軍代理部長挨轟道歉請辭

法「戴高樂號」航母40船員爆染疫

美第4艘航母淪陷　尼米茲號水手染疫

美國航艦「卡爾文森號」離開乾塢

大陸版海鷹「反潛型直-20」曝光

美軍採購3架MQ-25A　解放大黃蜂

駐韓美軍增加部署6架灰鷹無人機

更多熱門

相關新聞

仁慈號淪陷　工作人員確診隔離中

仁慈號淪陷　工作人員確診隔離中

停靠在美國加州洛杉磯海軍醫療船「仁慈號」（USNS Mercy）一名船員感染新冠肺炎（COVID-19）。美國海軍上尉柏圖奇（Andrew Bertucci）向CNN透露，該名確診者目前被隔離在船上，將會在短時間內轉移至陸地一處隔離設施接受觀察。

芝加哥監獄確診爆發　醫療機構外最大感染源

芝加哥監獄確診爆發　醫療機構外最大感染源

美軍F-35部隊用3D技術列印N95！

美軍F-35部隊用3D技術列印N95！

超級傳播者狂和朋友聚餐　害3人身亡

超級傳播者狂和朋友聚餐　害3人身亡

紐約市囚犯「穿防護衣挖墳」畫面曝光

紐約市囚犯「穿防護衣挖墳」畫面曝光

關鍵字：

北美要聞卡爾文森號尼米茲號航空母艦USS Nimitz CVN-68USS Carl Vinson國際軍武

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

4款新iPhone規格、售價曝光

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面