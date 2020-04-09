美國航母「卡爾文森號」重新下水　結束14個月維修工程

▲卡爾文森號（USS Carl Vinson）。（圖／取自美國海軍官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）的三號艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）離開乾塢，結束了14個月的維修工程重返水面，而項目負責人邁克·艾爾比（Mike Irby）表示，因為船軸、船舵和軸承的材料嚴重不足，再加上船舵的舵孔，和支桿都需要維修，導致比預計的時間要晚21天。

根據Defence-Blog報導，卡爾文森號是在6日時離開普吉特海軍船塢（Puget Sound Naval Shipyard），維修後無論是艦上的電氣系統、船舵、船軸、變速箱、防護力、戰鬥系統還有生活空間都一併升級。值得一提的是，艦上曾傳出有確診的病例，而卡爾文森號能順利回到水面讓太平洋艦隊又充滿了希望。

據報導，普吉特海軍船塢的指揮官戴安娜·沃爾夫森上尉表示，「當我們所有人看到新聞，新冠肺炎正在肆虐我們國家和海軍時，團隊仍然集中精力於工作上，讓這艘航母重返水面，儘管我們都知道其中的風險」。據悉，目前碼頭完成剩下的維護工作後，將一併通過一系列的檢測後再重新執行部署任務。

美軍目前已經有4艘航母出現新冠確診病例，分別是雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）以及卡爾文森號，而這4艘航母均隸屬於太平洋艦隊，這也意味著，美軍今年上半年計劃部署在太平洋的航母全都有確診病例，其中又以羅斯福號的疫情最嚴重，約有300名水兵檢測呈陽性。