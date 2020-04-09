OPPO粉餅耳機4/22上市　售價1,899元讓你荷包、背包負擔都不重

▲OPPO粉餅耳機將於4/22上市。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／台北報導

OPPO在4/1時，無預警地在官方粉絲團中放出了一張乍看是粉餅的無線藍牙耳機，不過雖然是在愚人節貼出的照片，這次OPPO可是玩真的；今（9）日OPPO就宣布推出Enco W31真無線藍牙耳機，耳機充電殼造型就像是粉餅一樣輕巧，且售價僅有1,899元，讓你的荷包、背包負擔都不重。這款耳機將推出白、黑、粉三種顏色，白色款將於4/22搶先上市。

OPPO指出，Enco W31採用藍牙低延遲雙傳技術，針對不同的音樂類型更量身打造了「動感模式」、「均衡模式」兩種音效模式。

透過藍牙低延遲雙傳技術，左右耳都可當作主耳機來獨立運作，不論是玩遊戲或是追劇，都能確保畫面與音訊保持同步，通訊方面更採用了具穩定傳輸特性的藍牙5.0晶片，最遠傳輸距離超過10m，結合全新的SAC自我調整穩定調節技術，即使置身在電磁波干擾強的環境下，藍牙連線也穩定不斷線。

▼OPPO Enco W31透過藍牙低延遲雙傳技術，左右耳都可當作主耳機來獨立運作。（圖／OPPO提供）

而這次似乎針對年輕女性族群，推出粉餅造型的耳機充電殼，不僅外形像粉餅，就連充電殼本身的重量也像粉餅一般輕巧。OPPO指出，這是考量現代人生活忙碌，出門常攜帶大包小包的日常情境，OPPO Enco W31在外觀設計上刻意跳脫市面常見的橢圓或方正造型，採用更受年輕女孩喜愛的輕薄圓形充電盒設計，外型就如補妝包的粉餅般小巧好攜帶，放在口袋也不容易有異物感。

顏色上除了百搭的白色與黑色，另推出專為年輕女性設計的粉色特別款，不同顏色讓每天都可以按照自己的心情與造型搭配，時尚自由又顯個性。此外，淺入耳式耳帽曲線的設計更經過500次以上測試，針對各種不同常見耳型進行調整，讓每條弧線都能與耳朵所有角度貼合地恰到好處，長久配戴也不容易產生漲痛感。

OPPO Enco W31真無線藍牙耳機將提供白色、黑色、粉色三種顏色，售價為1,899元，4月22日起白色款將搶先於OPPO網路商店與各大網路購物平台（東森購物、PChome24h購物、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網）開賣，凡於4月22日23:59前至上述線上通路指定賣場購買即可立即享受200元折扣，也就可以1,699的優惠價將OPPO Enco W31帶回家。