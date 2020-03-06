OPPO推出Find X2新機　首款智慧錶OPPO Watch同步亮相

▲OPPO推出Find X2系列新機。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／台北報導

OPPO今(6)日舉辦全球發表會，會中不但推出包含Find X2 Pro藍寶堅尼版在內等三款Find X2系列5G全方位旗艦手機，並宣布邀請曾獲奧斯卡金像獎最佳男主角的英國演員Eddie Redmayne擔任OPPO全球品牌大使。此外，OPPO今日也同步推出旗下首款智慧手錶OPPO Watch與全新5G CPE產品OPPO 5G CPE Omni。

OPPO Find X2 Pro擁有120Hz螢幕刷新率、QHD+解析度、10億色臻彩顯示等技術的螢幕；此外，全新超感全焦段影像系統擁有訂製大尺寸圖像感光元件、全新對焦技術和第二代10倍混合變焦，以及全焦段適用的超高畫質夜景3.0功能，加上10bit Live HDR拍攝和即時預覽，不論記錄或創作都更游刃有餘。而在性能表現上，Find X2搭載了高通Snapdragon 865 5G處理器，搭配OPPO 設計研發的65W SuperVOOC 2.0超級閃充。

而在攝影方面，Find X2 Pro搭載4,800萬廣角鏡頭+4,800萬超廣角鏡頭+1,300萬潛望式長焦鏡頭的全焦段影像系統，以實現10倍混合變焦，完整覆蓋16-160 mm焦段。

另外，OPPO也注意到，影片是5G時代和手機影像發展的下一個舞台，因此如何讓使用者更快速的拍攝、剪輯和分享是手機創作的最大關鍵；而Find X2 Pro除超級錄影防手震功能外還可開啟「極致錄影防手震」，搭配4,800萬畫素、IMX586感光元件、120°超廣角鏡頭，以及全新升級的防手震演算法，賦能使用者輕鬆捕捉更寬廣視角的動態畫面。

在此次的發表會上，OPPO Find X2推出了提供茶橘皮革版、碧波玻璃版與夜海陶瓷版三種顏色，並提供8GB+128GB與8GB+256GB 版本可選擇，Find X2 Pro則提供茶橘皮革版、雅灰皮革版及緞黑陶瓷版共三種顏色，並提供12GB+256GB版本。不過現階段尚未能確定台灣會引進何種規格與顏色。

另外，OPPO也延續先前與藍寶堅尼的合作，同步發表了以熱吸玻璃模擬藍寶堅尼Aventador SVJ Roadster跑車造型與稜線光影的Find X2 Pro 藍寶堅尼版，並提供全套具有藍寶堅尼元素的客製化包裝與配件。