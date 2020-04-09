指揮中心下「八大行業」禁令！　有「男、女陪侍」酒店舞廳即起停業

▲金芭黎是台灣第一家受到疫情影響的舞廳。（圖／記者吳奕靖攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎確診患者中，有一名是知名酒店的30多歲女公關，中央流行疫情指揮中心今（9）日記者會後再次說明，各縣市地方政府列管八大行業場域，只要有「男、女陪侍」的酒店及舞廳（hostess club），即期停業。

為防止疫情擴散，指揮中心指揮官陳時中說，全國各縣（市）政府務必配合，由經發局（或業管機關）、衛生、消防、警察局共同稽查上述行業是否有遵守規定，也再次呼籲國人，現在是防疫關鍵時刻，要避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。

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而該名確診女公關就是案379，4/3出現胸悶症狀，當時以為是電子煙吸太多引起不適，沒想到5天候，4/8確診感染新冠肺炎。由於行業特殊性，指揮中心公布確診當天，也表示還需要時間追查感染源，目前職場匡列30名接觸者。

指揮官發言人莊人祥說，該個案沒有任何出國史，平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素，相關曝露史和疫調還在進行中，目前僅知道個案2/9有去東南亞去旅遊，先生1月曾去中國廣東工作，但很快就回來了，所以還在調查中。