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社會 社會焦點 保障人權

小紅老師今正式告NONO　秦偉7年前也因她控性侵入獄

記者黃翊婷／綜合報導

網紅小紅老師21日出面指控藝人NONO（陳宣裕）20年來性侵、性騷擾高達20人，受害者最小的只有15歲，她決定在今日（30日）下午1點正式提告。這起事件讓不少網友想到藝人秦偉，秦偉2016年間被女造型師濱小步指控性侵多名女子，年紀最小的僅14歲，秦偉2021年間被最高法院判刑7年8個月，目前仍在服刑當中。

▲▼遭NONO性騷沒跟媽說　小紅老師「曝新行蹤」含淚坦白了。（圖／翻攝自Facebook／NONO、小紅老師）

▲NONO（左）遭指控性侵、性騷擾20名女子，小紅老師（右）今日將正式提告。（圖／翻攝自Facebook／NONO、小紅老師）

小紅老師29日在臉書公開NONO過去的惡行，還將20名受害者的遭遇做成懶人包，並附上詳細的時間軸圖片。小紅老師表示，「不管結果如何，撕開犯罪者的假面具，揭開事實真相，是我們對曾經弱小無助的自己伸出的一個溫暖的擁抱。」為了伸張遲來的正義，她30日下午1點將前往台北地檢按鈴申告，據悉她已準備好證據，要讓一切進入司法程序。

▲▼小紅老師。（圖／翻攝自Facebook／小紅老師）

▲小紅老師公布NONO犯罪懶人包。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／小紅老師）

這起事件除了掀起網友熱議，也讓不少人想到同樣被指控性侵多名女子而入監服刑的藝人秦偉。回顧秦偉事件，一開始是在2016年間由一名女造型師濱小步透過臉書控訴，指稱秦偉利用藝人身分、勢力接連性侵多名女子，年紀最小的僅14歲。

秦偉性侵案出庭（圖／記者季相儒攝）

▲秦偉被指控性侵，2021年被高院判刑7年8個月。（圖／ETtoday資料照）

濱小步表示，她自己也是受害者，2010年7月間秦偉邀請她到信義路的住處做造型，卻趁她在房間挑選衣服時，將她強壓在床上，當下雖然立即拉住褲子喊「不要」，但秦偉竟說「不要就是要」，最終性侵得逞。

檢方調查後確認有8名女子受害，於是依7個強制性交罪嫌、3次強制性交未遂罪嫌起訴秦偉。一、二審法院審理後，認定秦偉性侵女造型師、女編劇以及一名女粉絲，判刑8年；全案上訴至最高法院，並於2021年3月做出裁定，判秦偉應執行有期徒刑7年8個月，目前仍在服刑當中。

如今NONO也因為小紅老師開出第一槍出面指控性侵、性騷擾20名女子，掀起各界關注，究竟真相為何，後續還有待檢警進一步調查釐清。

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