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iPhone、Netflix就是潮　調研：85%美國青少年擁有蘋果手機

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▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲根據調查指出，有85%的美國青少年擁有iPhone手機。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／綜合報導

市調機構Piper Sandler近期針對美國境內41州、5,200名青少年進行調查，這些平均年齡僅有16.2歲的Z世代族群，對於品牌喜好相當一致，85%的青少年擁有iPhone手機，且當中有高達88%的人認為，自己的下一支手機會選擇iPhone；另外，在線上串流媒體的選擇方面，青少年每天在Netflix上的觀看流量超過YouTube，成為青少年收看首選平台。

值得注意的是，與Piper Sandler於2019年同期的調查相比，青少年擁有iPhone的比例，2019年為83%，今年來到了85%，提升了2%；而Piper Sandler於2019年秋季調查時，當時約有10%的青少年認為自己的下一支手機應該會選擇安卓手機，不過隔了半年再調查時，卻僅剩下8%的青少年認為自己下一款手機會購買安卓手機。

此外，在這次的調查中，Piper Sandler也首次詢問了與AirPods耳機相關的問題；有超過半數（52%）的青少年表示，現在已經擁有一副AirPods耳機；而有18%的人指出，目前尚未擁有但計劃在未來12個月內購買AirPods耳機。

另一方面，報告中也發現，美國青少年對於Apple Watch的興趣越來越高，約有25%的青少年表示自己擁有Apple Watch；而Piper Sandler於2019年秋季調查時，僅有20%青少年入手Apple Watch。

因此，Piper Sandler認為，隨著美國青少年們對於AirPods和Apple Watch的興趣與日俱增，這兩款與iPhone「互補」的硬體產品，有望再提升青少年對於iPhone的興趣。

或許有些人會認為，青少年購買力薄弱，不過Piper Sandler也指出，美國青少年每年所貢獻的消費額就達到了8,300億美元（近台幣25兆元），顯示出青少年們仍有一定的影響力。

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