身障證明到期不用怕　台南社會局主動展延有效期限至10月底

▲台南市社會局指出，4月1日至8月31日身心障礙證明效期屆滿須辦理重新鑑定及需求評估之身心障礙者，主動展延長10月31日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲非常關心身心障礙朋友們的身體健康，為了避免身心障礙證明即將到期的市民必須到醫院重新鑑定，有增加可能感染風險，指示社會局全力配合中央防疫政策，針對4月1日至8月31日身心障礙證明效期屆滿須辦理重新鑑定及需求評估之身心障礙者，其主動展延長10月31日。

社會局指出，如在4月1日前已向社會局申請重新鑑定展期的身心障礙朋友，其身障證明有效期限，也同樣延長到10月31日止，請放心。

社會局表示，台南市2020年1至8月份，身心障礙證明屆期應重新鑑定但未完成者有5084人，社會局近日將函送各區公所轄內屆期需辦理重新鑑定之身障者名冊，由各區公所以書面通知民眾，並請民眾持原證明至區公所辦理效期延長註記，註記後的身心障礙證明具有效力，並可繼續享有身心障礙者權益保障法所定各項權益。社會局也提醒本次經展延身心障礙證明之民眾，務必要在10月31日前完成重新鑑定，以免逾期被註銷身心障礙資格，並影響相關權利。

市長黃偉哲表示，市府配合中央防疫措施主動辦理身心障礙證明屆期展延，除了可以減少身障朋友進出醫院造成造成人群接觸交叉感染的風險，同時也讓醫療機構加強防疫管制與減輕防疫負荷。

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