案379北部酒店女公關染疫爆恐慌　陳時中：不排除公布足跡

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者賴文萱／台北報導

台北某知名酒店公關驚傳確診，且疑似在出現症狀前後還有去上班，中央流行疫情指揮中心也宣布即日起全台酒店、舞廳無限期停業。針對媒體詢問女公關確診，會因身分特殊發細胞簡訊提醒民眾？指揮官陳時中今（9）日表示，案379案目前來講，透過資訊系統足跡蠻清楚的，已有相關匡列，若查不到的部分，不排除公布。

有媒體在記者會上詢問，北市有酒店女公關確診，該間酒店也停業了，指揮中心是否會因為身分特殊，發細胞簡訊提醒民眾？對此，陳時中表示，剛剛講案379的，目前來講，我們透過資訊系統，足跡上蠻清楚的，也有相關匡列，若匡列查不到的部分，不排除公布。

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▲▼台北市酒店女公關確診，現場進行消毒。（圖／記者邱中岳攝）

但由於昨天案379自述沒工作，生活單純，對此，陳時中表示，昨天報告她是這樣子講，可是我們的疫調人員覺得不太相信這樣的講法，所以展開資訊、通聯及整個足跡搜索，發覺就是說卻有難言之隱，後來進一步可以掌握清楚，就會進一步調查。

酒店公關如何遭到感染？莊人祥表示，當然可能跟工作型態有關係，所以指揮中心才剛開始做進一步了解，在她發病前狀況會從可能接觸者去釐清。



▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

為維護民眾健康，指揮中心也宣布，自即日起酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。另有知情人士透露，該酒店已知會北市府，為配合政府防疫，「自即日起本公司開始店休至4/22，於4/23（星期四）開始正式營業」，消息已通知公司幹部。

公司通之訊息內容為：「各位親愛的幹部：因疫情嚴重，我們公司被舉報每天超過100人聚集於密閉場所，為配合政府防疫，自即日起本公司開始店休至4/22，於4/23（星期四）開始正式營業！不便之處，煩請各位幹部體諒，謝謝配合！」