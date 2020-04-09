以為電子煙惹禍！酒店女公關「胸悶」確診新冠　國健署：會加重肺傷害

▲台灣一名新冠肺炎患者出現胸悶症狀，以為是吸食電子煙惹禍。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎未停，其中有一名知名酒店女公關確診染疫，該女自述在4/3有胸悶症狀，當時以為是電子煙抽太多引起，4/4發燒就馬上就醫採檢，4/8確診。對此，國健署今也表示，電子煙和傳統菸品一樣都會抑制免疫系統，甚至可能加重新冠肺炎患者的肺傷害。

仿間流傳不少新興菸品，很多更標榜可以幫助戒菸。對此，國健署表示，有些人要藉由戒菸護肺保健康，但千萬不要誤信電子煙、加熱菸等新興菸品能幫助戒菸的謠言。

請繼續往下閱讀...

世界衛生組織之前就曾發表聲明，所有形式的菸品，包含新興菸品在內，均會對人體產生危害，電子煙大多含尼古丁，目前已知約有7000種化學成分被使用於電子煙油，歐盟檢驗發現電子煙含有超過41種有害物質，容易引起肺部發炎、過敏與產生哮喘，且發生心肌梗塞的機率增加2倍，在美國超過2千多名因吸食電子煙而造成嚴重肺傷害甚至死亡案例。

另外，加熱菸是以菸草製成，與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油等有毒及致癌物質。根據美國疾病管制署及科學人雜誌研究指出，吸食電子煙與傳統菸品都會加重新冠肺炎患者肺傷害。

國健署提醒，目前電子煙及加熱式菸品等新興菸品在國內仍不合法，想要戒菸的民眾可選擇「二代戒菸服務」，由醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局等近4,000家合約醫療機構的專業醫師及戒菸衛教人員提供協助，還有免費戒菸專線0800-636363。

而今年2020戒菸就贏比賽已經開跑，歡迎吸菸者與不吸菸的親友二人一組，揪團在4月底前報名參賽，在5月2日到29日一口菸都不抽，就有機會抽中30萬元或6萬元獎金。