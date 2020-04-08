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告館長妨害名譽！吳宗憲北檢出庭：隨便罵三字經就拿一點現金做公益

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記者劉昌松／台北報導

藝人吳宗憲去年不滿遭直播主「館長」陳之漢罵「他X的，地下藝人總統哦」，委託律師提告妨害名譽，館長日前出庭時表示「和解沒有問題，但要再協調」，今天吳宗憲親自現身台北地檢署，庭訊後受訪表示，「看能不能抓一點現金，大家做一點好事，拿一點錢做公益比較好」，但否認現在已經談到和解金額。

▲▼ 吳宗憲告館長，北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳宗憲看到媒體時笑著說「不習慣戴口罩」，希望記者「到棚裡聊啦」。（圖／記者劉昌松攝）

為了新冠肺炎防疫，台北地院和地檢署大門都會勸導民眾出庭要戴口罩、量額溫，吳宗憲庭訊後看到媒體就笑稱「不習慣戴口罩」，解釋出庭原因「沒什麼，就一個鳥事而已，人家罵我們，就交給法律，路上你隨便罵人家三字經，那就要負擔一點那個，看能不能抓一點現金，大家做一點好事，台灣現在需要我們互相幫忙，比較有錢的，我們拿一點錢做公益比較好。」

▲▼ 陳之漢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲館長陳之漢3月份就曾以被告身分出庭接受過檢察官訊問  。（圖／記者劉昌松攝）

館長早再3月6日就曾出庭，當時他受訪表示，他會被告妨害名譽，是因為2019年8月份，吳宗憲在YouTube頻道上說網紅、直播主都是沒有素質、沒有經過培養的，而他回擊憲哥「反正他X的，今天出來混、網路上當一個紅人，都歸你管就對了，我不知道捏，地下藝人總統喔！」

原本吳宗憲請假由律師代表出庭，4月8日才親自出庭接受檢察官訊問，並確認提告內容，庭訊態度輕鬆地表示，目前雙方還沒談到和解金額的問題，還要記者「棚裡再聊啦」，還頻頻回頭跟媒體揮手告別。

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