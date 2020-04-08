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「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

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▲▼2名辣媽雪乳夾兒，背後故事滿滿洋蔥。（圖／粉專我和兩個媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Echo和好友成立粉專紀錄單親生活，因「雪乳包挾嬰兒照」爆紅。（圖為資料照／粉專我和兩個媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉昌松／台北報導

辣媽Echo與邱默默前年3月以一張「雪乳包夾嬰兒」照在網路爆紅，Echo遭男友劈腿只能單親扶養女嬰的故事也因此曝光，女嬰父親不滿被媒體報導以「渣男」稱呼，控告Echo、邱默默和網路媒體廖姓記者涉嫌妨害名譽等罪，但台北地檢署認為，當事人陳述親身經歷、報導「渣男」沒有指名道姓，8日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

2018年3月間，Echo在好友邱默默鼓勵下，未婚生下可愛的女嬰，並開設粉專「我和兩個媽媽」，希望用單親故事鼓勵其他類似遭遇的女性，其中1張Echo與邱默默上半身沒穿衣服，彼此用胸部夾抱女嬰的合照，在網路上爆紅。

▲▼2名辣媽雪乳夾兒，背後故事滿滿洋蔥。（圖／粉專我和兩個媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女嬰生父不滿被報導成「渣男」提告，但檢察官認為Echo和記者都罪嫌不足。（圖為資料照／粉專我和兩個媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當時媒體採訪到Echo懷孕後遭渣男友拋棄的心路歷程，也引起網友熱烈討論，沒想到女嬰的生父受不了，控告撰寫報導的廖姓記者和Echo、邱默默3人涉嫌妨害名譽。

但檢察官調查認為，Echo只是陳述個人親身經歷的事實，當時邱默默單純在旁陪伴受訪，至於記者撰寫報導內容，從未提及「渣男」的身分特徵，外人根本無從得知渣男是誰，因此認為3人觸犯妨害名譽罪嫌不足，全部處分不起訴。

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