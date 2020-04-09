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郵局寄口罩111國家地區拒收　僑委會：尋求新通路寄送僑胞

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▲▼中華郵政,郵局,郵差。（圖／記者李宜秦攝）

▲根據中華郵政統計，目前全球共有111國家或地區暫停收寄來自任何地區的國際包裹。（圖／記者李宜秦攝）

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，國人可以寄口罩給在國外的二等親，每2個月寄送30片，中央流行疫情指揮中心也已同意有償提供海外僑民5萬片醫療口罩，價格將比照國內一片5元。不過根據中華郵政統計，目前共有111個國家或地區拒收台灣包裹，僑委會副委員長呂元榮9日表示，對於有困難或不通的地區，僑委會會另外尋求通路寄送。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，目前國內口罩每日產能可達1200萬片，9日起放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的配偶或二親等內的親屬，寄件人每2個月最多也可寄送30片。僑委會7日表示，經一再反映需求，中央流行疫情指揮中心已同意有償提供海外僑民5萬片醫療口罩，價格將比照國內一片5元。

不過根據中華郵政最新統計，目前全球共有111國家或地區暫停收寄來自任何地區的國際包裹，其中包含澳洲、紐西蘭、關島、夏威夷、阿拉伯聯合大公國、印度、盧森堡、希臘、義大利、德國、加拿大等。亞洲有27個、歐洲34個、非洲20個、美洲21個、大洋洲9個。

▲▼立法院外交國防委員會 僑委會副委員長呂元榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲僑委會副委員長呂元榮。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會9日審查僑務委員會主管「財團法人海華文教基金會」及「財團法人海外信用保證基金」109年度預算書案，並邀請呂元榮列席備詢，民進黨立委何志偉質詢時關切，郵局已經宣布111個國家暫時無法寄送，僑委會爭取到的5萬片如何寄送至海外僑民手中。

對此，呂元榮表示，郵局已經公布110國家停止寄送包裹，對於有困難或者不通的地區，僑委會將另外尋求通路，包括像DHL快遞也許價格貴一點，但可配送的地點比較多，僑委會會就這部分再尋找新的寄送方式。

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