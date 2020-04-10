逛夜市「戴口罩」不要邊走邊吃！指揮中心籲：飯店住房率控制在6成以內

▲0410中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

流行疫情指揮中心宣布，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。副指揮官陳宗彥表示，希望大家逛夜市不要邊走邊吃，另希望交通部以六成住房率為管制標準，避免飯店滿房。

陳宗彥表示，目前疫情嚴重的狀況下，各國都有封城、禁足等措施，台灣可維持正常生活，應珍惜得來不易的成果，因此要針對容易人流聚集的地區，邀集相關單位商討，訂定幾項規定。

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陳宗彥表示，針對國家公園、遊樂區、夜市、寺廟等進行管制，夜市與商圈將要求攤商、消費者戴口罩，夜市商圈自治會組織需依照社交指引，提出總量管制計畫，規劃單一出入口，取消試吃活動，拉大攤位安全距離，用餐位置要採取隔板等防疫作為。熱門攤位如名店等，必須劃設地面標示，經濟部也會選定示範的夜市或商圈，拍攝影片提供參考。

國家公園部分，都是範圍較大，也在大自然地區，會以停車場管制車流，停車率達到5成後就會發出在地性簡訊，通知附近民眾，導引人流疏散，另會搭配周邊道路系統，於電子看板上提出警訊，也會讓用路人或其他民眾知道，要前往的地點達到一定人數，改變行程。

旅宿部分，連續假期前會要求業者提供相關訂房數字，讓指揮中心參考，掌握人流，針對訂房率較高的業者，必須做好出入動線與用餐分流措施。寺廟部分，已要求地方政府輔導，規劃參拜動線、管控人數，避免提供飲食，減少感染風險。

陳宗彥指出，不希望大家逛夜市邊走邊吃，畢竟這算是高度風險。針對攤位租金部分，則會請經濟部研議，牽涉私人合約關係，會交由經濟部考量。

陳宗彥表示，目前交通部態度保留，指揮中心建議應以訂房率控管，不要訂到百分百滿房。希望交通部以六成住房率為門檻，六成旅客已算是非常高峰，就必須採取適當措施。



▲4/10起人流管制。（圖／截自衛福部）