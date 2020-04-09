Google跟進下令禁用Zoom　員工仍能使用網頁或App版與親友聯絡　

▲zoom。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

受到疫情而爆紅的視訊會議軟體 Zoom，近期資安問題層出不窮，根據《BuzzFeed》報導，現在連 Google 都決定禁止員工使用。

Google 在上週向全體員工寄送的電子郵件中，明確告知 Zoom 的相關安全漏洞，並將全面禁用。官方發言人 Jose Castaneda 向外媒表示，Zoom 並不符合 Google 內部的安全標準，將會禁止該軟體在公司的電腦運行，但目前僅禁用桌機版本的程式，員工仍能使用網頁或應用程式版本與家人朋友聯繫。

實際上，在Zoom普及化之前，就面臨不少隱私和安全保護措施的批評。像是前國家安全局員工兼網路安全研究者Patrick Wardle發現 Zoom 的 Mac 版本存在一個漏洞，會讓電腦的攝影鏡頭以及麥克風更容易被駭客入侵。此外還包含 Zoom iOS版使用了 Facebook 軟體開發套件（SDK）會向 Facebook 傳送許多非必要資訊。

Google並不是第一家禁止員工使用Zoom的公司。本月初，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司還以重大隱私和安全問題為由，禁止員工使用。紐約市教育局也敦促學校放棄Zoom，並改用Microsoft的服務。

日前j我國的教育部、國防部、國安局都已經下令，各級單位禁止使用。中華電信也宣布停售 Zoom 相關產品。