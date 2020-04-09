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喝錯一杯飲料兩幫人拳腳相向　助陣男錯砍人判16年定讞

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▲▼刀,斧頭,殺人,謀殺,命案,恐怖,驚悚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓男子助陣卻殺死人，判刑16年定讞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園羅姓男子的表弟，因為誤喝了林姓男子女朋友的飲料，發生衝突，羅男找了陳姓、徐姓2名友人前來助陣。混亂中，陳男竟持西瓜刀砍殺對方，將對方殺成臟器外露。一二審法院均將陳男重判16年，案經上訴，最高法院駁回陳男上訴，陳男「公親變事主」遭判刑16年定讞。至於同夥羅、徐2人，一二審均被依傷害罪判刑1年與11月，已先行定讞。

本案發生於2017年8月間，桃園男子羅滔滔（26歲）因表弟不小心喝到林姓男子女友的飲料，而與林姓男子發生衝突。羅男找了友人陳順德（24歲）、徐仕憲（26歲）前來助陣，並約對方到桃園市楊梅區某便利商店。林姓男子也找了2名友人前來協助，而羅男等3人見到對方下車，還沒開口問話，就是一陣追打。

其中陳男抓起西瓜刀，先以刀背攻擊對方其中一人，對方以甩棍反擊，結果陳男殺紅了眼，追砍他胸、腹部多刀，連臟器都砍到外露，但傷者仍負傷逃逸。不過跑沒多遠就體力不支，倒地不起，經送醫後不治身亡。警方循線逮捕羅男等3人，雖然陳男否認殺人，辯稱是被甩棍打到頭後，才會攻擊對方，自己是正當防衛，不具殺人故意。但檢警仍依照殺人罪對3人提起公訴。

一二審法院審理時，勘驗現場監視器畫面，發現陳男被對方甩棍反擊後，持西瓜刀不斷朝被害人要害砍殺，傷口深達臟器、危害甚深，可見具有殺人故意，考量他犯後不知悔改，飾詞狡辯，又沒跟被害人家屬達成和解，因此法院均依殺人罪重判16年。另外羅男與徐男部分，法院不認為2人具殺人故意，均依傷害罪分別判刑1年、11月，此部分先行定讞。

陳男上訴第三審，案經最高法院審理後，認為原審認定事實、適用法律並無違誤，日前駁回上訴定讞。陳男「公親變事主」，錯砍死人判刑16年定讞。

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