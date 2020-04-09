譚德塞狂罵3分鐘「台灣人身攻擊」　羅致政：柿子挑軟的吃

▲譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於台灣時間8日晚間11點多在WHO例行記者會上首度公開點名台灣，直指最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，他一罵就是3分鐘，「我們也會犯錯，我們也是人」，最後表示希望大家同心協力，共同對抗病毒。對此，民進黨立委羅致政痛批，柿子挑軟的吃。

對於譚德塞認為台灣人身攻擊的說法，羅致政9日在臉書指出，譚德塞暴怒情緖化的指控，顯然是對自己職位的自保動作，批評或對不滿的聲音來自很多國家包括政府領導人，但譚德塞一句話都不敢回，只能柿子挑軟的吃，點名不是會員且防疫做的好而害他臉上無光的台灣。

「什麼叫做歧視？」羅致政認為，把台灣排除在世界衛生組織之外，讓2300萬人無法受到基本的國際公衞保障，這才是歧視，是對台灣人民的歧視。

▲羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

譚德塞首次在記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」。

對此，外交部9日表示，譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部表達強烈不滿與高度遺憾，並提出最嚴正的抗議，我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊，更不可能發表任何種族歧視的言論，我國政府要求譚德塞幹事長應立即更正其毫無依據的指控，立即澄清，並向我國道歉。