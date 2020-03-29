▲ 200年金包里慈護宮古廟修建，媽祖見證歷史文資建築師簽約。（圖／臉書粉專「慈母護金山」提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區金包里慈護宮建於清道光年間，已有200多年歷史古廟，也是當地的信仰中心，2019年6月17日慈護宮登錄為歷史建築，但因年久失修，每逢大雨就多處漏水，廟方正規劃修建，並於17日和建築師簽約，不但要讓媽祖住的舒舒服服、庇佑當地民眾，用心保存文化資產，讓建築永續。

金包里慈護宮受新北市文化局列管為「歷史建築」，廟宇內外一磚一瓦都是重要文物，修建時需要有專業的建築規劃，不能等閒視之，為此慈護宮重建委員會特邀請具有歷史文物設計專長的徐裕健建築師負責規劃設計，並於3月17日在廟裡舉行規劃設計簽約儀式，讓媽祖見證這歷史的一刻。

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▲ 金包里慈護宮受新北市文化局列管為「歷史建築」。（圖／記者郭世賢攝）

金包里慈護宮董事長游忠義表示，歷史建築修建依規定要由專業建築師設規劃計，並於2020年完成設計規劃與送件申請，預計四年竣工。為配合施工，特別選擇黃道吉日，安置慈護宮眾神，於今年農曆四月先將神明請到臨時搭建的紅壇，讓神明持續庇佑民眾。

文化局指出，金包里慈護宮的修建須依照「古蹟修復及再利用辦法」由主管機關邀集機關、專家或學者朝開工程或審議會議辦理，目前慈護宮已委託徐裕健建築師事務所進行歷史建築修復工程規劃設計，預計5月進入建物測繪；後續文資保存相關事務，文化局將在歷史建築的修復部分，盡文化資產主責機關之責，協助該宮進行歷史建築之修復。

慈母護金山：https://www.facebook.com/Jinbaoli.Mazu/

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