大陸一天新增63例確診「本土2例全在廣東」　無症狀感染56人

▲武漢解除封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委網站4月9日通報，4月8日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例63例，其中61例為境外輸入病例，2例為本土病例（廣東2例），新增死亡病例2例（湖北2例）。新增疑似病例17例，其中16例為境外輸入病例，1例為本土病例（黑龍江1例）。

當日新增治癒出院病例91例，解除醫學觀察的密切接觸者1848人，重症病例減少13例。境外輸入現有確診病例729例（含重症病例31例），現有疑似病例71例。累計確診病例1103例，累計治癒出院病例374例，無死亡病例。

截至4月8日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1160例（其中重症病例176例），累計治癒出院病例77370例，累計死亡病例3335例，累計報告確診病例81865例，現有疑似病例73例。累計追蹤到密切接觸者716889人，尚在醫學觀察的密切接觸者12510人。

▲大陸新冠肺炎疫情持續好轉。（圖／路透社）

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例45例（武漢45例），新增死亡病例2例（武漢2例），現有確診病例401例（武漢398例），其中重症病例137例（武漢135例）。累計治癒出院病例64187例（武漢47036例），累計死亡病例3215例（武漢2574例），累計確診病例67803例（武漢50008例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者56例，其中境外輸入無症狀感染者28例；當日轉為確診病例15例（境外輸入15例）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1104例（境外輸入364例）。

據廣東省衛生健康委員會官方通報，4月8日0-24時，新增2例本土病例為境外輸入關聯確診病例，是廣州報告(主動排查發現)。截至4月8日24時，廣東省省累計報告新冠肺炎確診病例1539例，累計出院1423例，累計死亡8例。

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