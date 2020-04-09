小鎮醫師發起「全國社區防疫行動聯盟」　9建議減輕醫學中心負擔

記者黃翊婷／綜合報導

清明連假台灣部分景點人潮爆滿，各界擔憂群聚可能會造成社區感染，導致疫情大爆發。嘉義縣新港小鎮醫師、新港文教基金會創會董事長陳錦煌8日在臉書PO文，表示2003年的SARS病毒是靠量體溫阻擋疫情傳播，這次可能沒有那麼簡單，因此決定發起全國社區防疫行動聯盟，並提出9點建議，希望透過民間力量幫助中央，全民共同度過難關。

▲清明連假結束後，各縣市陸續展開消毒工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於民眾疑慮是否能守住清明群聚感染「本土20案例」的指標，中央疫情指揮中心指揮官陳時中7日在記者會上表示，本土和境外移入案例要分開來看，因為境外等於第一時間攔截的，本土的案例中，恐怕還有一個是親密接觸者，當這些排除掉，很難當作有無社區傳染的指標，若把這兩個因素排除掉後，「20個案例是稍微多一點，10個那樣案例就進入我們的社區流行的情況。」

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而為了防堵疫情持續擴散，小鎮醫師陳錦煌8日在臉書PO文表示，將與好家宅共生文化基金會余董事長、中華民國社區營造學會洪德仁理事長等人共同發起「COVID-19全國社區防疫行動聯盟」，之所以想這麼做是考量到新冠病毒幾乎無所不在，連醫師本身也難以防範，在台灣健保醫療便利的環境下，可能會讓社區成為無症狀或輕症的感染溫床，過去SARS病毒是靠量體溫順利阻擋，這波疫情恐怕就沒有這麼簡單了。

▲民眾進入公共場所大多都得戴口罩、量體溫。

此外，陳錦煌也在PO文中列出9點具體建議，包含整合社區所有防疫資源、定期進行防疫實際演練、人人參與防疫通報等等，希望透過集思廣益的方式，找出社區中有那些地方、生活習慣容易增加感染風險，民間、中央上下配合，除了能避免病毒繼續傳染給他人，也可以減輕醫學中心的負擔。

陳錦煌提出的防疫概念，獲得許多網友認同，不少人還在PO文底下留言鼓勵，「非常支持」、「謝謝陳醫師在台灣危機時刻願意登高一呼」、「真是佛心來的大仁德醫師」。