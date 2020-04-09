14天9片首日！藥局現200公尺排隊潮　民眾提早2hr卡位、平均等50分鐘才買到

▲14天9片口罩開賣首日，藥局再現超長排隊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

今（9日）是口罩14天9片開賣首日，各地藥局再現排隊人潮，記者實際走訪多間，有藥局早上9點40分開賣，開賣1小時後人潮不減，民眾平均要排隊50分鐘才買得到；部分藥局因門口就是馬路邊，民眾只好擠在馬路上排隊，來往車潮不斷，險象環生。

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▲4/9起14天可買9片口罩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲買口罩隊伍一路排進市場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多間藥局都可看到排隊潮。（圖／記者蔡玟君攝）

政府口罩實名制開放採APP預購後，原已大幅減少藥局排隊人潮，許多藥局下午開賣，晚上仍剩很多可隨時購買，但今天口罩14天9片首日開賣，由於數量增加，因此排隊人潮再現，八德路中崙市場周邊的多間藥局，就出現超過200公尺長長隊伍，也有民眾提早近2小時帶著椅子在藥局前排隊等待。

▲民眾擠在馬路邊排隊等待口罩開賣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藥局買口罩人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

新數量開賣後，每間藥局進貨數量不一，有藥師表示數量維持200人份，也有藥局表示，原本進貨600片，新數量開賣後則進貨成人1800片，分9片裝一袋；永和有藥局則表示份數減少，以往可發到300人份，現在只進200人份的量。

▲口罩實名制不分單雙號14天9片第一天，各地藥局大排長龍。（圖／記者簡仲豪攝）

多位排隊民眾表示，因為不會用APP預購，所以選擇現場排，還可以省7元運費；有些人則分不清現在是否還要分健保卡單、雙號購買，但因為要幫家人購入，所以仍選擇排隊方式，