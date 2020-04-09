▲ 新北400萬人口活動抽中首獎套房，幸運女市民低調完成交屋。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市人口2019年4月27日突破400萬大關，首獎457萬淡水「海洋都心3中央花園」17坪小套房得主深坑黃小姐，日前順利完成交屋，特別寫信市長信箱表達感謝之意，她直言，這是一場有溫度的交屋，期待未來能在新北蘊育更美好的生活。

現實生活中的黃小姐是位低調的上班族，兼顧工作與家庭，她說，當初為了孩子學區及教育資源，特別從外縣市遷入設籍，很驚喜中了頭獎，除了老公與親戚外，沒告訴其他人，如今完成交屋手續，附近有影城及商城，淡海輕軌通車後，生活機能也大幅提升，感謝侯市長與市府團隊的付出與辛勞，讓大家可以在新北市安居樂業。

▲ 首獎457萬淡水「海洋都心3中央花園」17坪小套房外觀。

民政局長柯慶忠表示，新北市自400萬人口達標以來，至今2020年3月底已增加2萬3620人，其中林口、淡水、汐止、新莊、板橋、五股及新店等7個行政區，人口成長皆逾千人；以成長率而言，林口成長4.45％最多，淡水2.77％居次，五股、八里及汐止次之，顯示本市各項政策及建設完善，持續吸引來自各地移民遷入設籍，成為幸福宜居城市。

柯慶忠說，新北人口數持續穩定成長，有賴各局處推出各項施政措施，帶動發展和進步。包括鼓勵婚育辦理未婚聯誼、主題式聯合婚禮活動；全國首創護照代辦服務引領其他縣市跟進試辦，發展永續觀光打造低碳環保旅遊，完善交通網絡建設三環六線，啟用都更推動辦公室保障居住空間與品質，推出新住民一站式服務整合21項服務，成立新北好日子愛心大平台辦理新住民關懷計畫媒合醫療補助等，透過各項專案計畫，全方位照護市民的需求。

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