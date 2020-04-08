殯葬業「豬骨混人骨翻炒」浮報6104具遺骸！色貪官放水詐國庫1628萬

▲新北市八里台北港特定區區段徵收開發公共工程案爆官商勾結，用豬骨混充人骨A市府無主骸骨遷葬費。（資料照／東森新聞）

記者徐愷昕／新北報導

新北市一連姓公務員日前在八里區處理徵收地時，因該區地下埋有大量無主先人骨骸，在得知處理一袋的補助費用為8000元後，竟與殯葬業者聯合，用大量豬骨混充人骨，浮報6104具死人骨頭，詐取1628萬餘元。士林地院2017年依違反貪污治罪條例判處有期徒刑12年，褫奪公權5年，公懲會本月1日判他撤職，並停任公職4年。

新北市政府地政局2012年辦理「台北港特定區區段徵收開發案公共工程案」時，因該區地下埋有大量無主先人骨骸，得標的營造工程廠商遂委託殯葬業者進行遷葬。當時受託的殯葬業者為了能藉機海撈一筆，竟先買通經辦審核的連姓公務員放水，隨後再開車到林口、桃園中壢市、觀音鄉等地收購大量的豬骨頭，把豬骨和6千多具無主骨骸混合、翻炒，混充成百件骨灰罈，浮報遷葬費用，詐得1628萬餘元。

期間殯葬業者為了順利浮報骨灰數量並詐取公款，不僅拿了200多萬元賄賂連姓公務員，另外，還應他的要求，在工程驗收前招待「花酒」，到淡水地區有女陪侍的茶藝館「喝茶」，次數更高達10多次。

▲新北市八里台北港特定區區段徵收開發公共工程案爆官商勾結，用豬骨混充人骨A市府無主骸骨遷葬費。（資料照／東森新聞）

法院審理時，連姓公務員否認犯行，辯稱自己跟殯葬業者拿錢是經際濟困難的借款，並非收賄。但連員的同事則出庭證稱，正式驗收時新北市地政局雖是主驗，但因連員較懂殯葬業務，主要都還是由他處理，印象中，連員還有跟廠商說「要燒白一點」、「這沒有洗乾淨」等話，顯示他掌握主導權。

士林地院審結依「違反貪污治罪條例」判連員有期徒刑12年，褫奪公權5年，全案仍在上訴中；另公懲會本月1日也判他撤職，並停任公職4年。

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