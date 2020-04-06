▲ 清明連假後上班首日防疫警覺升高，新北民眾搭公車全程戴口罩。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

實施強制戴口罩搭公車6日上班日第一天，新北市長侯友宜指示，交通局動員進駐板橋、淡水、中和、林口、汐止、蘆洲、五股、樹林、新莊等23處大型公車站點，加強宣導民眾搭公車全程戴口罩；上午尖峰時段，只見人人一罩，乘客在車上也盡量保持距離，沒有以往如擠沙丁魚的現象，更少有交談。

交通局主祕朱建全表示，中央指揮中心於清明連假期間4月3 日下午宣布大眾運輸強制戴口罩，新北市交通局立即依市長侯友宜指示，同步公告實施，違者處最高罰鍰1萬5000元；公車業者也都派員在各大場站以及隨車稽查，確保駕駛員依規定程序提醒勸導未戴口罩乘客。

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▲ 新北民眾搭公車全程戴口罩。

新北市公車業者回報統計，4月4日計有250位乘客經勸導後戴上口罩，有142位則是勸離；5日勸導戴上口罩則有228位，勸離未搭車則有190位，另有4件報警處理。

今天是清明連假後恢復上班日第一天，交通局運輸管理科全員出動，再加上公車客運業者計44 人分配責任區，分頭進駐板橋、淡水、中和、林口、汐止、蘆洲、五股、樹林、新莊等23處大型公車站點，手舉牌面或透過大聲公加強宣導民眾搭公車戴口罩，司機也在車內廣播宣導。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，搭公車全程戴口罩，民眾展現超高配合度，加上載客量下降和各家公車業者維持尖峰不減班，因此通勤、通學公車族在排隊上車時或站在車上都盡量保持些距離，或等下一班車，車上沒有以往擁擠現象。

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