美國務卿感謝台灣捐口罩！　大讚台灣是真朋友：世界抗疫楷模

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發文謝謝台灣。（圖／翻攝推特）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

台灣宣布捐200萬片口罩給美國，美國政府上下接連出現挺台言論與行動。美國國務卿蓬佩奧今天親自推文讚許台灣是真朋友，並表示台灣資訊透明度及慷慨大方，為世界抗疫楷模。

2019冠狀病毒疾病持續肆虐全美，確診數今天突破40萬大關。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天推文表示，在困難時刻，真正的朋友會互相支持，美方感謝台灣捐贈200萬片口罩，支持美國前線醫療人員。

蓬佩奧指出：「在全球對抗2019冠狀病毒疾病疫情的戰役中，你（台灣）所展現的資訊透明度及慷慨大方，是世界的楷模。」

總統蔡英文1日宣布，將捐贈1000萬片口罩給受疫情嚴重影響國家，其中將捐給美國200萬片。美國國務院一位不具名發言人當天就讚許台灣為患難時「真朋友」；白宮國安會2日也推文表示，感謝台灣民眾在美國持續對抗疫情之際，給予慷慨支持與合作。

此外，國務院發言人辦公室2日也大動作發出媒體通知表示，美台雙方高階外交官員3月31日共同召開虛擬會議，討論如何擴大台灣國際參與，包括如何恢復台灣世界衛生大會（WHA）觀察員身分。

美國國務院亞太局3日則接連透過推特（Twitter）表示，在2019冠狀病毒疾病防疫工作上，台灣是位領袖。