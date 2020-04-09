口罩戴到破皮...醫護「貼人工皮」繼續堅守！壓痕照曝光：是守護生命的印記

▲慈濟醫院護理師臉上貼滿了人工皮、矽膠貼。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院粉專）

記者許凱彰／花蓮報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，台灣的防疫成績世界各國有目共睹，歸功於政策的超前部屬，以及一線醫護人員的努力。花蓮慈濟醫院在臉書的粉絲專頁上PO出多張醫護臉上「守護生命的印記」的照片，讓網友不禁感動留言提到，「醫護人員辛苦了，謝謝你們守護健康。」

花蓮慈濟醫院粉專在8日早上PO出多張院內醫護的照片說到，「#守護生命的印記。每位醫療從業人員站在防疫前線，每天長時間配戴防護裝，手上、臉上都是守護生命的見證！」因為長時間配戴髮帽、面罩、N95口罩，臉上都是壓痕，當肌膚破皮，就只能趁著一點空檔時間貼上人工皮、矽膠貼來緩衝那些磨擦與疼痛。

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此外，貼文中還提到，當一個「疑似個案」到花蓮慈濟醫院，會經過獨立的疫病診間、獨立的X光檢查、獨立的負壓採檢站、獨立病床休息區、獨立的廁所、需要時會進入獨立的負壓隔離病房。

▲護理師臉上都是「守護生命的印記」。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院粉專）

在那些過程中，疫病診的醫師、護理師、放射師、運送人員、引導人員、行政人員、清潔人員、醫檢師、病房醫師、病房護理師，每個人穿著防護裝來照護。一個疑似個案到院第一天，就要動員超過十位以上的醫療從業人員。在文末他們直言，24小時全年無休的醫療，只是為了守護好每個寶貴的生命，感恩醫療同仁，請珍惜每位盡責的醫療從業人員。

不少網友看到照片紛紛感動表示，「辛苦您們了，感恩負重前行的您們」、「感謝所有醫護人員請收下我的膝蓋，感恩有你們」、「感恩醫護人員的守護健康，辛苦您們大家了」、「感恩每個用愛守護的白衣天使」、「醫護人員本來就很辛苦，現在更更辛苦，在此向您們行最大的敬禮」、「感恩有這群有愛無私的醫護人員」。