N95戴到破皮只貼人工皮應急　醫護臉上滿是守護生命的印記

▲醫護在長時間配戴防疫用具後，臉上都充滿印痕。（合成圖／翻攝自Facebook／花蓮慈濟醫院）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒之際，得益於台灣最前線醫護人員與政府單位的努力，目前累積確診人數共379例，防疫實力受到多國讚賞。花蓮慈濟醫院在8日發文，貼出院內醫護人員在長時間配戴防護裝後，在臉部和手部都佈滿印痕的照片，並形容為「守護生命的印記」，用以感謝每個醫療從業人員為疫情所做的努力。

花蓮慈濟醫院透過臉書粉絲團表示，每當有疑似個案到達，都會經過獨立的疫病診間、獨立的X光檢查、獨立的負壓採檢站、獨立病床休息區、獨立的廁所，必要時也會進入獨立的負壓隔離病房，過程中會動員包括醫師、護理師、放射師、運送人員、引導人員、行政人員、清潔人員、醫檢師、病房醫師、病房護理師等十多位醫護人員，還必全副武裝著上防護衣，以落實防疫工作。

請繼續往下閱讀...

在長時間配戴髮帽、面罩、N95口罩和防護衣工作，臉上的印痕是醫護人員每天必見的印記，每當皮膚不小心破皮了，也只能抽空貼上人工皮、矽膠貼來減緩不適感，隨後繼續站上前線奮鬥。

最後花蓮慈濟醫院也提醒，戴口罩、勤洗手、避免群聚和落實個人防疫，是疫情期間保護自己也保護他人的不二法門，「希望民眾可以珍惜每位盡責的醫療從業人員。」

對此網友也在貼文下方留言，「辛苦你們了」、「辛苦您們了，感恩負重前行的您們」、「感恩每個用愛守護的白衣天使」。