斥資300萬打造「苗栗小松菸」！台鐵超瞎一句話...3個月就泡湯　業者哽咽

▲開幕不到3個月的「中山168」文創園區，面臨強迫搬遷的命運，業者徐嘉明、莊雅婷夫婦，哽咽向媒體投訴。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

甫在2019年拿下「德國設計大獎」的新苗栗之光徐嘉明，憑著熱忱及推動地方創生的信念，向台鐵承租閒置的竹南2號倉庫，斥資300萬元，重新將65年老舊建築注入新元素；開幕才不到3個月，台鐵竟以「倉庫建物耐震力不足」為由，要求他們立即搬遷，令業者相當錯愕，哽咽的訴說希望台鐵能聽聽在地的聲音。

徐嘉明與莊雅婷夫婦，融入在地客家元素，以「1多點」品牌的木質手表，勇奪2019年德國設計大獎優勝；也是建築設計師的他，看中了竹南火車站旁閒置的2號倉庫，2019年7月17日向台鐵簽約，以每個月4萬元承租將近100坪的空間，為期5年；更斥資300萬元，翻修了這有65年歷史的老建築，就是想要活化老屋資產、鼓勵地方創生，打造成為「苗栗小松菸」。

▲▼徐嘉明以「1多點」品牌的木質手表勇奪大獎，更斥資300萬元重新整修有65年歷史的老建築。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

不料，1月18日才剛開幕，不到1個月時間，台鐵突然發來公文，表示要終止租約並要求業者盡快遷移；此舉讓徐嘉明夫婦非常錯愕；徐嘉明指出，台鐵先以電話通知建築沒有使用執照，後來再以結構物耐震度初評有疑慮為由，連發2次公文，引用契約條文「台鐵或上級機關因業務需要、開發利用或另有處分計畫，有收回的必要者，承租人不得要求任何賠償或其他異議」。

徐嘉明不滿的表示，在和台鐵簽約前，根本沒有告知正進行耐震評估；扯的是簽完約不到2星期，台鐵倉庫耐震初評報告就出爐了，結果也全然沒有告知；試想，如果一開始知道會是這樣，誰還會去承租呢？面對這樣突如其來的條文，怎能讓人心服，更懷疑行政程序是否有瑕疵。

莊雅婷也哽咽的表示，看到來函不僅是晴天霹靂，更加莫名其妙；使用執照問題、耐震度未通過，這不是在大家簽約前就要確認好的嗎？現在問題一出卻都要承租人自己來扛；不管如何反映台鐵態度就是強硬，這樣讓承租人情何以堪？然而台鐵回應「未先告知進行耐震評估作業，對業者深感抱歉，目前仍須以安全性為重，會持續協商尋找解決方案」。立委徐志榮也將在13 日邀集雙方協商，以取得共識。

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