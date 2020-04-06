　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

斥資300萬打造「苗栗小松菸」！台鐵超瞎一句話...3個月就泡湯　業者哽咽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲開幕不到3個月的「中山168」文創園區，面臨強迫搬遷的命運，業者徐嘉明、莊雅婷夫婦，哽咽向媒體投訴。（圖／記者黃孟珍攝）

▲開幕不到3個月的「中山168」文創園區，面臨強迫搬遷的命運，業者徐嘉明、莊雅婷夫婦，哽咽向媒體投訴。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

甫在2019年拿下「德國設計大獎」的新苗栗之光徐嘉明，憑著熱忱及推動地方創生的信念，向台鐵承租閒置的竹南2號倉庫，斥資300萬元，重新將65年老舊建築注入新元素；開幕才不到3個月，台鐵竟以「倉庫建物耐震力不足」為由，要求他們立即搬遷，令業者相當錯愕，哽咽的訴說希望台鐵能聽聽在地的聲音。

徐嘉明與莊雅婷夫婦，融入在地客家元素，以「1多點」品牌的木質手表，勇奪2019年德國設計大獎優勝；也是建築設計師的他，看中了竹南火車站旁閒置的2號倉庫，2019年7月17日向台鐵簽約，以每個月4萬元承租將近100坪的空間，為期5年；更斥資300萬元，翻修了這有65年歷史的老建築，就是想要活化老屋資產、鼓勵地方創生，打造成為「苗栗小松菸」。

▲▼徐嘉明以「1多點」品牌的木質手表勇奪大獎，更斥資300萬元重新整修有65年歷史的老建築。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼徐嘉明以「1多點」品牌的木質手表勇奪大獎，更斥資300萬元重新整修有65年歷史的老建築。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

▲▼徐嘉明以「1多點」品牌的木質手表勇奪大獎，更斥資300萬元重新整修有65年歷史的老建築。（圖／記者黃孟珍攝）

不料，1月18日才剛開幕，不到1個月時間，台鐵突然發來公文，表示要終止租約並要求業者盡快遷移；此舉讓徐嘉明夫婦非常錯愕；徐嘉明指出，台鐵先以電話通知建築沒有使用執照，後來再以結構物耐震度初評有疑慮為由，連發2次公文，引用契約條文「台鐵或上級機關因業務需要、開發利用或另有處分計畫，有收回的必要者，承租人不得要求任何賠償或其他異議」。

徐嘉明不滿的表示，在和台鐵簽約前，根本沒有告知正進行耐震評估；扯的是簽完約不到2星期，台鐵倉庫耐震初評報告就出爐了，結果也全然沒有告知；試想，如果一開始知道會是這樣，誰還會去承租呢？面對這樣突如其來的條文，怎能讓人心服，更懷疑行政程序是否有瑕疵。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

莊雅婷也哽咽的表示，看到來函不僅是晴天霹靂，更加莫名其妙；使用執照問題、耐震度未通過，這不是在大家簽約前就要確認好的嗎？現在問題一出卻都要承租人自己來扛；不管如何反映台鐵態度就是強硬，這樣讓承租人情何以堪？然而台鐵回應「未先告知進行耐震評估作業，對業者深感抱歉，目前仍須以安全性為重，會持續協商尋找解決方案」。立委徐志榮也將在13 日邀集雙方協商，以取得共識。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►60年老倉庫搖身文創新據點　在地品牌「1多點」打造苗栗小松菸

►新苗栗之光！四炆四炒客家風木製手錶　一舉躍上國際設計舞台

ET快訊
雨彈排隊灌！「降雨熱區」出爐　一張圖看一周天氣
新竹深夜嚴重車禍！汽車撞貨車「爆碎削一半」2駕駛無呼吸心跳
無症狀美護理師「2次要求檢驗遭拒」　孤獨死在家中…結果呈陽性
E級甜美陸妹千人斬！接客2年交男友：想成為台灣媳婦
即／玉山再下四月雪！黑夜白雪狂降20分　銀白美照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斥資300萬打造「苗栗小松菸」！台鐵超瞎一句話...3個月就泡湯　業者哽咽

擔任一日賣菜郎　黃偉哲大推將軍蘆筍美味健康

因應清明連假結束　「異地辦公、分流上班」防疫金門縣府準備好了

快訊／台鐵莒光號雲林撞擊！小客車1人受困斗六平交道

女子網PO政府要徵收酒精　桃檢提公訴：散播流行疫情不實訊息罪

南投中寮環鄉道路拓寬工程　縣府砸2.6億配合款拚111年完工

熱血社工師「挺9月孕肚」救性侵少女　衛福部頒獎表揚

黃偉哲要求員工做好自主健康管理　學校確實掌握師生假期出遊情形

台南轉運站機車租賃業者衝突事件　交通局：不容忍類似惡性競爭行為

生態池、溜索、攀岩牆　竹市綠光公園啟用讓孩子大玩跑酷

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

周深vs.華晨宇「高音對決」Start！　《想見你想見你想見你》升10度沒在怕

斥資300萬打造「苗栗小松菸」！台鐵超瞎一句話...3個月就泡湯　業者哽咽

擔任一日賣菜郎　黃偉哲大推將軍蘆筍美味健康

因應清明連假結束　「異地辦公、分流上班」防疫金門縣府準備好了

快訊／台鐵莒光號雲林撞擊！小客車1人受困斗六平交道

女子網PO政府要徵收酒精　桃檢提公訴：散播流行疫情不實訊息罪

南投中寮環鄉道路拓寬工程　縣府砸2.6億配合款拚111年完工

熱血社工師「挺9月孕肚」救性侵少女　衛福部頒獎表揚

黃偉哲要求員工做好自主健康管理　學校確實掌握師生假期出遊情形

台南轉運站機車租賃業者衝突事件　交通局：不容忍類似惡性競爭行為

生態池、溜索、攀岩牆　竹市綠光公園啟用讓孩子大玩跑酷

超商菜鳥遇客人買菸...超狂「3問」驚嘆還好沒被客訴　全網笑瘋：有畫面啦

蕭敬騰越來越會穿！《歌手・當打之年》展現高衣Ｑ每套都帥爆

韓媒爆「N號房男子版」19少男拍淫片　受害者有小學生「博士被捕後還每天更新」

《機智醫生》樂團場面「不是替身」！　主角5人為戲苦練100天…劇迷驚：太敬業了

雨彈排隊灌！一張圖看一周天氣「降雨熱區」　下波鋒面周末挾雨襲全台

快訊／新竹深夜「砰」！汽車撞貨車「爆碎削一半」　2駕駛無呼吸心跳

人妻愛和老公戶外野戰！　「電影院後排」激情叫出聲…夢幻場地台北101

羅斯福號航母累積確診173例　61%人員完成篩檢「撤離進度落後」

郭綜合員工到墾丁等景點遊遊者　在家自主管理12天

台鐵支持告到底！壞男襲胸女列車長　竟不戴口罩狂飆罵

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

吳肇鑫批連假人潮　員工狠打臉

新北4中年人「搭車不戴罩」　警方帶走

即／台鐵莒光號雲林撞擊！小客車1人受困

台南男居家檢疫跑出門！黃偉哲震怒了

房客自殺成凶宅　房東能否求償？

嚴守防疫成果！各縣市「彈性上班」一覽

法籍旅人單車遊南迴又累又渴　台東警伸援手

新北搭乘大眾運輸強制戴口罩

新北搭大眾運輸強制戴口罩　4人不聽勸報警

台中5歲童酒測　臉色發白、不斷發抖

議員質詢秀「口罩板」　衛生局長借用

百萬打造文創園區　3個月就要停業

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

雲林縣府暫不跟進內政部　啟動異地分區辦公

更多熱門

相關新聞

確診謠言慘害停14天　醫師曝診所電話被打爆

確診謠言慘害停14天　醫師曝診所電話被打爆

高雄市鳳山五甲一家診所因為「新冠肺炎」確診病例前往就醫的謠言，被迫停業14天後，就在6日當天復業，一大早門口就來了幾名求診的病患，其中一名男子幫診所抱不平，表示醫師人真的很好，根本被謠言害慘了；診所執業的李醫師也出面向《ETtoday新聞雲》表達自己的心情：「因為恐懼！診所電話都被打爆了。」

留學生返台吃蚵仔煎！店家無奈停業1個月

留學生返台吃蚵仔煎！店家無奈停業1個月

嘉市高粱酒廠變身復古文創園區

嘉市高粱酒廠變身復古文創園區

和泰產險推出停業賠償保險　最高賠27萬元

和泰產險推出停業賠償保險　最高賠27萬元

台中東協廣場6舞廳配合停業

台中東協廣場6舞廳配合停業

關鍵字：

竹南火車站文創園區停業

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾到11景區　校：學生先請假1周

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

五一連假是否取消？陳時中回應了

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／雲林斗六警匪追逐　現場5人受傷

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

蔡依林合唱陳奕迅　網看MV傻眼戰翻

陳時中提彈性上　內政部6日執行

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面