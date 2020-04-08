高鐵、桃捷減班　華泰名品城4／13起調整營業時間　中午才能入園

▲華泰名品城因高鐵減班，宣布調整營業時間。（圖／謝盛帆攝影）

記者蔡惠如／綜合報導

繼誠品站前店、台北101購物中心後，位於桃園高鐵站的華泰名品城，今（4／8）也對外宣布調整營業時間，原平日上午10點開園，自4／13起將延後至中午12點開店。華泰名品城表示，高鐵與桃捷宣布於連假後實行班次減班，加上因應防疫政策，所以進行此項調整。

華泰名品城自從去年全期開放，假日便吸引不少民眾造訪，加上今年預定將在旁開幕的水族館跟影城，後勢看漲，然而因新冠肺炎疫情，人潮也受到影響。原週日至週四營業時間為上午10點至晚上9點，週五至週六營業時間為上午10點至晚上10點，從4／13起調整為週一至週五中午12點至晚上9點；週六、週日與例假日從上午11點至晚上10點，約減少1至2小時。

業者表示，因應政府防疫政策，以及高鐵與桃捷宣布於連假後實行班次減班，GLORIA OUTLETS華泰名品城在與園區品牌商議後，決定調整平假日營業時間。

而台北101購物中心從4／6起縮短營業時間1.5個小時，以因應人力上的調配需求，調整後原上午11時開門營業，將調整至中午12點才開門，此為信義區首間更改營業時間的百貨公司。誠品站前店之前也公告，因應情影響於4月起，縮短營業時間1.5個小時，位於大直的美麗新廣場，也從3月底起延後至中午才開店。