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武漢解封「這地方最難回」　飛機未開放、申報健康才可購車票

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▲▼ 武漢解封。（圖／翻攝　新京報）

▲ 武漢8日解封，高速公路排滿等候離漢車輛。（圖／翻攝　新京報／微信拍者）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢市8日解除離漢離鄂通道管控措施，所有離漢人員可憑湖北健康綠碼，通過鐵路運輸離開武漢，唯獨前往北京的車票，特別難買，必須通過指定網站購票，還得繳交健康證明，手續繁瑣。

武漢鐵路部門還沒有開放到北京的自由購票，因為北京對於入境人員，非常嚴格。武漢解封前一天，北京新冠肺炎疫情防控工作小組宣布注意事項，嚴格控管滯留湖北人員返京工作，規定離漢前和進京後的，必須做雙重核酸檢測，做好抽樣流行病學調查，排查風險，嚴格執行14天醫學觀察措施。

▲ 武漢8日解封，高速公路排滿等候離漢車輛。（圖／翻攝　新京報／微信拍者）

▲ 北京嚴控離漢返京旅客，透過特殊程序，申報健康過關才能買車票。（圖／翻攝　新京報／微信拍者）

目前，北京嚴格規定武漢返京旅客，必須在當地支付平台微信、支付寶上搜索「京心相助」小程式，登錄「返京服務」模組，填報相關資訊，通過審核才能購票，首先填寫返京服務，如實登記居住武漢地址，才能進到下一個環節，開始訂車票。

至於其他城市對於武漢已經全面通行，根據大陸央視報導，武漢地區武昌站、武漢站、漢口站等火車站8日重新恢復旅客進站，防疫工作持續進行，每個旅客被規定要有健康碼綠碼，才能進站，測量體溫、身份核驗全部通過再上車。解封第一天，武漢官方統計，光是坐高鐵、火車離漢的人員，預計有5.5萬名旅客，其中去往珠三角地區的旅客較為集中，占離漢旅客總量四成左右。

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