武漢解封　湖北台辦：請讓台灣民眾返鄉「蔡政府別再無視！」

▲滯留武漢民眾希望返家。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢封鎖76天後，今8日終於解封。根據大陸官媒新華社最新報導指出，湖北台辦表示，先前被民進黨政府列為管制名單的台灣民眾，「隨著離漢離鄂通道管控全面解除，希望滯留湖北多日的台灣民眾能夠順利返鄉。」

該報導指出，疫情發生以來，湖北省各級台辦一直關切滯留台灣民眾的服務工作。湖北台辦說，「兩個多月來，我們一直積極想辦法，在有關方面大力支持下，努力協助需要返台的臺胞及早安全順利返台，但由於民進政府不斷阻撓拖延，大批台灣民眾有家難回。」

▲滯留湖北計畫搭乘3月29日類包機返台民眾，28日一早就陸續出發趕往上海浦東。（圖／滯留湖北台灣人提供）

湖北台辦表示，從2月3日首批247名在鄂台灣民眾胞搭乘東航春節加班機從武漢返台，到3月10日第二批361名人員從武漢搭乘東航和華航臨時班機返台，台灣民眾返鄉之路波折不斷。

關於雙邊協商返台方案，湖北台辦說，「在兩個多月的時間裡，民進黨當局始終設法阻擋在湖北的台灣民眾回去，能拖就拖，能擋就擋，能堵就堵。」直到3月下旬，除武漢以外的湖北全省交通管制解除，民進黨政府仍然拒絕，由兩岸航空公司就近從武漢運送台灣民眾回家，至今仍有500多名需要返台的台灣民眾滯留湖北各地。





▲武漢解封，最後滯留的台灣民眾希望蔡政府體諒，讓他們就地從武漢飛回台灣。（圖／滯留湖北台灣人提供）

目前，武漢市全面解封，湖北台辦表示，「在湖北的台灣民眾可按照個人需要決定是否離鄂。有關通告已經明確。」無法申領健康碼的人員，包括台港澳同胞等，可以憑現居住地社區、村開立健康監測證明，各地台辦也會全力協助。

針對民進黨政府把滯留湖北的台灣民眾列入「註記管制名單」，湖北台辦強調，「在離漢離鄂通道管控解除後，希望民進黨政府尊重台灣民眾返鄉需要，不要繼續無視這些滯留湖北的台灣民眾的利益。」