不爽行員鄙視　一天內轉走上億存款...行長嚇傻關切

▲北京富豪不滿行員鄙視，一天內領走上億人民幣存款。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

去銀行辦事，竟然氣到領走上億現金，事件的主人翁是北京知名影視圈名人張小波，他在微博自述過程，因為感覺銀行行員態度不佳，他當場領走戶頭裡上億存款，連行長都來關切。

大陸微博一夜之間，封傳一篇留言，北京鳳凰聯動文化傳媒總裁張小波，在微博自爆遇被銀行櫃員鄙視的過程。根據張小波微博留言，一開始就批評，「有些銀行櫃檯的工作人員還是要教育教育，前幾天去銀行，想把提款卡的轉帳額度，從每天五百萬再往上調，銀行行員問我，你想要調多少？我回答最高調多少？對方答一個億，我說那就一個億吧。」

▲北京富豪 張小波留言遭行員鄙視過程。（圖／翻攝微博 張小波）

辦理過程當下，張小波描述，「行員鄙夷地看我一眼，用一種假聲關心問，夠嗎？」最後，張小波把在銀行幾個億的結構性存款全轉走。

事後，當事人微博留言非常熱烈，有網友問「銀行沒有專人服務？」，張小波回「行長正趕過來。」還有網友留言「拜託一定發後續，我們窮鬼平時聽不到這麼有趣奇異的事。」大陸資深媒體人陳朝華也留言「張四億，財不外露呀！」

▲北京鳳凰聯動文化傳媒總裁張小波。（圖／取材微博 張小波）

不過，也有網友認為張小波在說大話，上億的結構性存款，如何一天內轉走，還沒有提前預約。單憑張小波說法，外界也不能斷定，那位櫃員真的有鄙視或怠慢的態度。不過，這起事件讓4000多名大陸網友轉發，超過上萬人點讚。

根據今日頭條CEO来信文章指出，張小波在大陸文化圈非常有名，曾是城市詩派的代表人物之一。本身在經影視圈也很出名。代表作《山楂樹之戀》這本書就是北京鳳凰聯動文化傳媒有限公司策劃和推廣，將版權分為電影改編權、電視劇改編權、話劇改編權、音樂劇改編權、戲曲改編權、廣播劇改編權等分別出售，拓寬了這部作品的商業價值，因此，外界也認為，如此成功人士，實在不用和銀行櫃員計較。