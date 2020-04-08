先生曾去廣東工作！無業30多歲女染疫　清明連假發病「感染源不明」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增3例新冠肺炎確診個案，其中有1例是本土個案。個案為30多歲女，在清明連假發病，4/4發燒通報採檢，於今日確診。衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括個案同住家人及就醫接觸者等，將持續調查個案是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮官發言人莊人祥說，該個案沒有任何出國史，也沒有在上班，平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，其丈夫曾到廣東工作，但也已在1月7日時返台，案379在2月9日有去東南亞去旅遊，但很快就回來了，莊人祥表示，因為某些因素，還沒有辦法詳細說明相關活動軌跡，因此相關曝露史和疫調還在進行中。

請繼續往下閱讀...

另外，今日新增2例境外移入個案分別為20多歲女性（案377）及60多歲女性（案378）。其中案377於西班牙就學，3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日出現喉嚨乾痛及腹瀉症狀，並自行服藥，4月4日地方政府追蹤個案健康狀況時，個案表示持續有流鼻涕及鼻塞情形，且有輕微腹瀉、胸背痛等症狀，因此由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

▲4月8日新增確診個案為2境外移入，1本土感染。（圖／陳昱璇製）

案378於2月16日至3月29日前往印尼探親，返國後進行居家檢疫，於4月1日出現咳嗽症狀，4月4日因身體不適就醫，經診斷有呼吸困難、發燒、全身倦怠無力及肺炎等情形並收治住院，5日由醫院採檢通報，於今日確診。



▲全台確診者累積到379例。（圖／曾梓倩製）