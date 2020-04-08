「任大炮」任志強被紀委調查　涉嫌嚴重違紀違法

▲北京市華遠集團前黨委副書記、董事長任志強。（圖／翻攝百度）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京紀委監察委7日指出，北京市華遠集團前黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受北京市西城區紀委區監委紀律審查和監察調查。

任志強現年69歲，為中國共產黨員，曾任北京市華遠地產股份有限公司董事長、華遠集團總裁、北京市商業銀行監事、新華人壽保險公司董事，北京市政協委員，父親任泉生曾任中國商業部副部長。

任志強因常有激進、勁爆的言論，得到「任大炮」的外號，也常對政治提出看法，2016年曾批評官媒，個人微博被網信辦責令關閉，其後更被以嚴重違反政治紀律理由，被北京市西城區紀委給予留黨察看一年處分。

任志強簡歷

任志強，男，1951年3月出生，山東掖縣人，1969年1月參加工作，1974年4月加入中國共產黨，在職研究生學歷。

1969年1月至1969年11月，陝西省延安縣馮莊公社郭莊大隊插隊；

1969年12月至1981年10月，入伍，歷任戰士、排長、參謀；

1981年10月至1984年9月，任北京怡達公司副總經理；

1984年9月至1985年2月，任北京市華遠人才交流開發公司經理；

1985年2月至1987年12月，任北京華遠經濟建設開發總公司建設部代理經理；

1988年1月至1993年6月，任北京華遠經濟建設開發總公司副總經理；

1993年7月至1993年8月，任北京華遠經濟建設開發總公司總經理；

1993年8月至1993年9月，任北京華遠經濟建設開發總公司黨委副書記、總經理；

1993年10月至1993年11月，任北京市華遠集團公司黨委副書記；

1993年11月至2003年4月，任北京市華遠集團公司黨委副書記、總經理；

2003年5月至2009年8月，任北京市華遠集團公司黨委副書記、董事長、總經理；

（2001年12月至2002年11月，兼任北京市華遠新時代房地產開發有限公司黨支部副書記、董事長、總經理；2002年12月至2008年6月，兼任北京市華遠地產股份有限公司黨支部副書記、董事長、總經理；2008年7月至2008年9月，兼任北京市華遠地產股份有限公司黨總支副書記、董事長、總經理；2008年10月，兼任華遠地產股份有限公司黨總支副書記、董事長）

2009年9月至2011年3月，任北京市華遠集團有限公司黨委副書記、董事長，兼任華遠地產股份有限公司黨總支副書記、董事長；

2011年3月，免去北京市華遠集團有限公司董事長職務；

2011年4月，免去北京市華遠集團有限公司黨委副書記職務；

2011年4月至2014年10月，任華遠地產股份有限公司黨總支副書記、董事長；

2014年11月至2014年12月，任華遠地產股份有限公司黨總支副書記，不再擔任華遠地產股份有限公司董事長職務；

2015年1月至2015年2月，無職務；

2015年3月，退休。