感染源不明本土個案再+1　 國內累計10起「這4案還在調查中」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎確定病例已累積379例，中央流行疫情指揮中心今日公布國內再增3例新冠肺炎，值得注意的是，其中又出現一例感染源不明本土病例，為一名北部30多歲女性（案379），統計國內感染源不明個案已經有10例，還在潛伏期追查中的還有案268工作室老闆、案322台師大學生、案336女保全以及今日新增的案379等4案。

國內到目前為止共有10例感染來源不明，包含案24、案27（死亡）、案34（死亡）、案100、案134、案156、案268、案322、案336以及今天的案379。前面6案因為接觸者已無新增確診且時間超過疾病潛伏期，沒有繼續調查；目前仍需留心持續調查中的則是後面4案。

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▲國內8日新增3例新冠肺炎確定病例，又見感染源不明本土個案。（圖／陳昱璇製）

中央流行疫情指揮中心資料指出，今新增的案379為30多歲女性，清明連假期間的4月4日發病，當時因發燒自行就醫，第一次就通報採檢，於今日確診。發言人莊人祥指出，該個案近期無出國史，也沒有在上班，平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但礙於個人疾病等因素上無法詳細說明相關活動軌跡，相關曝露史和疫調還在進行中。

案336是50多歲女性，職業為北部某高級社區保全，近期無出國史，3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於4月2日確診。後續發現其接觸者、一名附近40多歲住戶（案347）也感染，兩人因團購曾接觸交談20分鐘，過程沒戴口罩。

▲國內累積379例新冠肺炎。( 圖／曾梓倩製）

案322是20多歲台師大男學生，於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，X光檢查有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於31日確診。調查他活動地點以宿舍、校園為主，平常交通工具是校車，作息單純，可能的感染來源還在陸續匡列採檢釐清中。

案268為北部工作室老闆，從2月28日到3月18日出現咳嗽、喉嚨痛發燒等多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後症狀改善並於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報確診。他於潛伏期曾到訪金山老街，確診一天後轉重症，但無須插管，目前接觸者仍在疫調中。

▲國內新冠肺炎病例關係圖。（圖／王譯萱製作）