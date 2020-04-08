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供600多床位！黑龍江「綏芬河方艙醫院」11日啟用　中俄陸路邊境口岸全關

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▲▼綏芬河市方艙醫院預計11日正式啟用。（圖／翻攝微博）

▲綏芬河市方艙醫院預計11日正式啟用。（圖／翻攝微博）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情不斷擴散，各地陸續祭出嚴厲政策，以防境外輸入的病例，中俄綏芬河口岸目前已全部臨時關閉。值得注意的是，為了更好的治療由境外輸入的新冠肺炎患者，綏芬河市6日開始建設方艙醫院，預計11日完工投入使用。

綜合陸媒報導，綏芬河市方艙醫院是由辦公樓改建，共有13層，其中3至11樓用於收治患者，屆時預計可提供600多張床位。醫務人員可在1樓和2樓進行日常工作。另外，1樓還設置了兩個緩衝區用於醫護人員的日常通行，患者通道則單獨設立，並且做了完全封閉的處理。

進駐綏芬河市方艙醫院援助的醫療隊員預計共有400人左右，主要來自於牡丹江各個醫療機構重症、呼吸內科、心內科的醫生，其中有的醫生曾經參與過援鄂（湖北省）醫療，有著豐富的臨床經驗，將於近日分期、分批到崗。

中國駐俄羅斯大使館今（8）日在官方微博上指出，從中俄兩國有關主管部門得知，中俄陸路邊境口岸（綏芬河口岸）人員通道目前已全部臨時關閉。大使館提醒，在俄羅斯中國公民密切關注上述資訊，認真遵守俄羅斯方面的防疫規定，做好自我隔離，避免長途旅行。遇有緊急、特殊情況，請及時與大使館聯繫。

2020年4月7日0至24時。黑龍江省新增境外輸入確診病例25例，均從俄羅斯輸入。3月21日至4月7日24時，綏芬河口岸累計進境2443人。截至4月7日24時，黑龍江省累計報告境外輸入確診病例87例，現有境外輸入無症狀感染者144例。

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