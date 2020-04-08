染疫4歲童幼兒園　居家隔離師生「9人出現症狀」3人檢驗中

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內昨日公布一例新冠肺炎本土病例是4歲幼童，也造成首起公立幼兒園停課。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該幼兒園總計匡列121名接觸者，其中9名師生出現症狀接受採檢，目前已知6例陰性，3名檢驗中。

根據指揮中心資料，該名4歲幼童（案365）的爺爺（案356）從美國返台，奶奶（案343）先發病確診之後，才發現爺爺染疫，為一家庭群聚。然而該名幼童在3月25日出現發燒症狀，幼兒園導師讓他待在單獨隔離空間後被家人接回，到了4月2日個案奶奶檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢確診，3/25至4/1曾上課4天半。

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指揮中心表示，這名幼童的同住家人共有5人，除爺爺、奶奶外其餘家人檢驗陰性，至於幼兒園接觸者匡列121人，包含老師、廚工、同班同學共38人需居家隔離，另有不同班師生等一般接觸者83人自主健康管理，幼兒園4個班全面停課兩週。莊人祥表示，接觸者9人出現症狀接受採檢，其中6人（2師4生）檢驗陰性，還有3人（1師2生）檢驗中。

根據指揮中心資料，案356（爺爺）曾於2月23日至3月17日至美國工作，返國至今無不適症狀，經衛生單位進行接觸者採檢，於昨（5）日確診，先前確診的妻子（案343、奶奶）則為相關家庭群聚。