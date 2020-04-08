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金芭黎台商負壓2個月仍「採檢陽性」！醫建議驗病毒　莊人祥回應了

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心發言人莊人祥。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

高雄市左營區50多歲台商確診武漢肺炎，入住負壓隔離病房2個月的他，病毒仍持續呈現陽性。有醫師舉國外研究表示，感染新冠肺炎8天後，就不存在具傳染性的「活病毒」，改採病毒檢驗，他才有出院的一天。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，之後會再找專家討論。

高雄市左營區一名50多歲男台商在1月21日從武漢返台後，出現發燒及上呼吸道症狀，不過他卻隱瞞旅遊史，還到處趴趴走，甚至跑到金芭黎舞廳，之後不但確診還被高雄市衛生局依法開罰30萬元。這名台商在25日已經繳清罰款，不過收治在負壓隔離病房2個月，病毒持續呈現陽性。

請繼續往下閱讀...

依據《ETtoday新聞雲》掌握消息，這名台商自1月23日入住負壓隔離病房已逾2個月，到目前為止還沒有出院，主要是因為經過反覆採檢，身上的病毒仍呈現陽性反應，必須持續治療，不過病況穩定。

曾為台大醫師的知名旅遊部落客林氏璧接受《CTWANT》訪問時表示，依據《自然》期刊最新發表的研究顯示，感染新冠病毒第8天後就不存在「活病毒」，這代表病患不具傳染力，毋需繼續隔離。但台灣目前使用的核酸檢測法（PCR），很難驗出病毒是否為活體，建議指揮中心可改用病毒檢驗法。

中央流行疫情指揮中心今（8）日召開記者會，莊人祥會後被問到此事回應，患者如果有其他疾病或免疫問題，可能會延長病毒在體內的存活時間，先前流感病患身上，就曾出現類似案例。不過，他也強調，自己並非針對特定案例做回應，至醫師建議的病毒檢驗法，之後可以在專家會議中提出討論。

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