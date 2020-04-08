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聽英文歌看英文電影！　蘭陽女中資優生馬虹喜多益拿990滿分

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▲▼聽英文歌看英文電影，英文多益測驗990滿分的蘭女語資馬虹喜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼聽英文歌看英文電影，英文多益測驗990滿分的蘭女語資馬虹喜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

不簡單！國立蘭陽女中語文資優班高2學生馬虹喜，2月份參加TOEIC英文多益測驗獲990滿分，展現優秀的語言天分，以及在校辛勤努力的學習成果。

▲▼聽英文歌看英文電影，英文多益測驗990滿分的蘭女語資馬虹喜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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英文多益990滿分的馬虹喜，2歲時曾與隨家人到印度定居一段時間，小6時才回到台灣，在國外旅居的教育奠定了良好的英文基礎。回到台灣後，一方面適應台灣教育，一方面持續精進自己的英文能力，後來順利考取蘭陽女中語文資優班。

而聆聽英文歌曲、觀看英文電影及戲劇，是馬虹喜重要的學習管道，不僅可以藉此增加單字量，也能學習當地人常用語法，藉此理解不同文化的思考。當然，閱讀原文書更是不可或缺，加強語感外，更能提升閱讀速度；英文新聞也是她練習的方式，尤其不同的切入觀點可刺激思考。

除了自己的學習外，蘭陽女中語文資優班的學習環境，也提供了多樣的國際交流機會，例如擔任哈佛大學鱷魚合唱團的接待大使、參加大馬高中生文學交流、日本甲南高中GSH計畫的互動，都提供同學們一展語言長才的平台。

更難能可貴的是，馬虹喜除了英語文，她也積極參與不同語文的跨國活動，她參加2020年應邀赴韓國教育交流參訪活動甄選，在全國百位高中生的激烈競爭下脫穎而出，實為不易。至於未來升學不一定以外文為唯一目標，社會、人類學、商業學群都有可能，也希望有機會再次出國學習。

蘭女表示，除了馬虹喜的優異表現外，學校近年多益成績皆有同學得到相當優異的成績，數理實驗班3年級曾鈺量970分、吳欣慈學965分、語文資優班2年級黃歆茹945分，表現也都相當亮眼，顯現英文科教學團隊的用心努力。

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關鍵字：

蘭女馬虹喜英文多益滿分

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