不敢承認有去11景點…同事裝傻「無罩上班」　網揭造假心態：風氣太獵巫

▲有些人怕被放無薪假就不敢老實說。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

連假過後政府宣佈了11個警報級景點，到過這些地點的民眾須自主健康管理14天，但這並非強制，所以不少人沒確實執行，甚至向學校、公司隱瞞事實。有網友針對這項議題討論，揭發不誠實的人背後心態，很有可能就是「害怕他人用異樣眼光看待」。

一名網友在《Dcard》發問，「有人承認自己去過11個景點嗎？」她擔心有些人刻意隱藏旅遊史，照樣沒戴口罩去上班、上課，萬一真的在連假期間染病，這段時間所到之處、接觸過的人都有感染風險，無疑成為防疫破口。

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網友透露，身邊有去過11個景點卻沒老實說的人，很有可能是怕被放14天無薪假，但自己的私心反而造成其他同事困擾，尤其是在密閉的辦公室當中，「不僅不承認，而且還不戴口罩」、「我上班旁邊就一個收到簡訊還不戴口罩的人」、「我同事有去過xx路但沒有馬上跟公司申報，禮拜一下午才跟公司講，結果跟他一起吃午餐的我也一起被公司居家隔離了，真的好棒棒。」

▲宣布國家級警報後，墾丁人潮明顯減少。（圖／記者吳奕靖攝）



網友也提出另一種可能，或許是害怕被身邊的人譴責，或被投射異樣眼光，「我有承認，最後當然是在家自主管理（還是可以出門，但一定要帶口罩），對於一些同學的態度覺得很難過，我又不是『一定』有病毒」、「雖然我連假沒有出門玩，只有採買，可我覺得現在風氣有點太獵巫了。」

不過，大部分人還是很有良心，會誠實向公司報告，「有啊其中台南一個景點就家隔壁，結果老實通報了，14天在家無薪假」、「連假去了東大門夜市，禮拜一去公司不到10分鐘就被要求回家WFH14天，同樣有出遊的同事也全都有報備」、「我自己有去過，學校也有開表單給我們填，不過沒有症狀就還是要去學校上課，但是要全程戴口罩加上每天量體溫。」

自主健康管理14天期間仍可出門，但還是建議在家上班、避免出入公共場所，必要時外出一定要戴口罩，如有不適盡速撥打1922防疫專線。此外，政府宣布的11個景點包括屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。