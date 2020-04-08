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支援防疫　醫療儀器公司捐隔離防護衣贈郭綜合醫院

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▲醫療儀器公司捐隔離防護衣贈郭綜合醫院，由副院長許豪斌代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

▲醫療儀器公司捐隔離防護衣贈郭綜合醫院，由副院長許豪斌代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情嚴峻，數月來郭綜合醫院全體人員每天堅守崗位嚴格把關，盡忠職守相當辛苦，醫院準備甜食慰問全體員工，為大家打氣，而醫療器材公司也贈送隔離防護衣為醫護人員加油，希望他們服務病友時、也要注意自己的安全維護。

郭綜合醫院員工為這次新冠肺炎疫情接受空前的挑戰，遇送急診病友在特殊情況緊急須轉院，轉院前需要向衛生單位通報，相關人員不論午夜或凌晨也得快速出動，趕到現場連絡協調相關業務，使命必達直到完成轉院任務。

而每天上班，醫院並出動穿防護衣人員，在大門口為大家量體溫等相關作業開始，從出入病友及相關人員均嚴格把關，如天候嚴寒時受凍，天熱時盛裝則滿身大汗，所有醫護人員並蹦緊神經，兢兢業業為求診病友服務，其中辛苦外人難以體會，院長郭宗正也為每人準備金莎巧克力慰問，感謝大家的努力與付出。

請繼續往下閱讀...

台南市中小企業服務中心、工商發展投資策進會副總幹事陳宗明，是瀚聲儀器有限公司負責人，除做醫療器材生意外，更熱心公益，也到醫院擔任志工，近身看到醫院員工在這嚴峻的疫情期間，發揮本身的專業，個個以無比的愛心和耐心為大家服務，不忘藉機或衛教提醒民共同做好防疫準備，敬業精神令他非常感動，為維護醫護人員的安全，他特捐贈一批隔離防護衣，由副院長許豪斌代表接受，許副院長代表院長郭宗正感謝陳宗明董事長的義舉，將會把這些珍貴的贈品作妥善的防疫運用。

現場並由護理督導高靜綿試穿，覺得比一般的隔離防護衣舒適，陳宗明強調，他所捐這批隔離防護衣具有防水作用、且很透氣，穿起來不悶，而衣袖緊束也更有安全性，同時穿著人員工作時方便操作。

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