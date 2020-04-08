國中生認連假出遊...隔天「19位改口」　老師傻眼了：家長打來說孩子記錯

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

清明4天連假遊客擠爆風景區，引發群聚感染的疑慮，為此教育部要求校方，蒐集學生們連假的活動軌跡。就有國中老師展開調查，起初23位學生表明有去過，怎料隔天一票人改口，甚至有家長致電，稱孩子記錯了。

這名國中老師在dcard提到，他在連假結束後，配合教育部指示調查，期間學生是否有去過那些熱門景點，並將結果呈報上去，同時開始調整座位，協助學生們自主健康管理。

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沒想到，才一個晚上過去，事情有了爆炸性的轉折。他表示，「那些昨天調查有去過的孩子，不是跑來說他說錯了，就是家長打電話進來說小孩記錯，調查有去過的23位學生，改口的就有19位；還有學生說有，家長堅持說沒有，在那邊吵起來。果然防疫責任落到自己身上，態度就變了。」

▲老師抱怨，許多家長隱瞞旅遊史。（圖／翻攝自dcard）

對此，網友們不禁搖頭，「有種莫名的既視感，真的不意外」、「好扯！但有沒有可能是學生不想上課，然後故意說有去過」、「防疫根本就是在考驗人性呀」、「我就怕一堆家長隱瞞，想要先幫小孩請兩個禮拜假，自己在家帶」、「我在國小補習班打工也有聽說，小孩說有去東大門夜市，結果學校調查表上家長只寫太魯閣之類的其他景點」。

不過，也有不少人吐槽直言，「我覺得除了那11個地方，還有很多地方也都很危險，為什麼要針對那11個地方？調查這個真的有夠無聊，說實話的有幾個」、「為何只針對這11個景點，我覺得很不公平，連假聽說夜市人潮擁擠，好市多、大賣場、KTV也一堆人，我就不相信那些家長都沒帶小朋友去，如實通報的結果就是不能上課」。

po文還釣出高中老師，不過畫風迥異，他說道，「我在高中教書，高中生蠻誠實的，加上不太理家長，也比較不會跟家長說學校發生的事，所以沒有遇到這個情形。」