柯文哲「清明連假應人流管制」：估4/15才知有無破口

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導



清明連假人潮擠爆風景區，引發群聚感染疑慮。對於連假恐有一波確診高峰，台北市長柯文哲認為，估計到4月15日到20日之間才會看到到底有沒有破口，他還說，如果重來一遍，當時應該要有人流管制，或是政府出面呼籲口罩戴上去。

柯文哲指出，台灣疫情第一波零零星星境外移入，這一波還好，昨天降到3例，今天數字不曉得，但如果也是3到5例，「大概第二波危險期就熬過去了」；在防疫戰略上，他當時批評過，過去10幾20天當中，幾乎台灣確診率都是境外移入，本土案例很少，但是大部分都是歐美，把時間統計起來，從中國進來大概11、12例，歐美進來超過10倍。

柯文哲表示，對美國跟中國應該採取一樣的標準，從武漢進來要全部集中檢疫、要檢查才能讓上飛機，做一大堆動作，美國回來一台飛機就感染10個，完全不設防，「有時候還是要秉持專業啦，不要被政治扭曲掉專業判斷」。

柯文哲強調，過去20天大部分都是境外移入，還好台灣國民水準相當高，不用特別叮嚀，像是捷運在還沒有下令的時候，98%的人已經帶口罩了，事實上因為大家經過SARS後，整個國民的sense（危機意識）比較提高，讓這麼多境外移入沒有在台灣造成感染，所以這幾天數目開始下降。

「境外移入的感染應該是擋住了，但第三波就是清明連假後，風景區爆滿」。柯文哲認為，如果重來一遍，當時應該要有人流管制，或是政府要出面，說要去風景區可以，若是人跟人之間沒有辦法維持社會距離，口罩要戴上去。

柯文哲指出，他自己檢查過，台灣從感染到確診，大概15天到20天之間，清明連假有沒有形成破口，估計到4月15日到20日之間才會看到到底有沒有破口，這段期間還是一個危險期，原則上還是「口罩該帶要帶，飯前要洗手」。